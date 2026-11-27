AGI - Il doppio azzurro formato da Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori porta l'Italia, campione in carica, in finale di Coppa Davis. Battuti in tre set combattutissimi, e un tie-break finale al cardiopalma, i cechi Lehecka e Mahac con il punteggio di 3-6 6-1 7-6. Gli azzurri di Filippo Volandri rimontano quindi la Repubblica Ceca al doppio decisivo e centrano la quarta finale consecutiva nella manifestazione.
Dopo il successo di Musetti su Mensik e la sconfitta di Cobolli con Lehecka, Vavassori e, di nuovo, Musetti rimontano Lehecka e Machac in un'ora e 58 minuti di gioco. L'Italia accede alla finale di domenica, dove attende la vincente della sfida tra Spagna e Gran Bretagna, che si affronteranno domani a partire dalle 12.00.
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La partita del doppio
Volandri affianca Musetti a Vavassori, già decisivo nei quarti contro la Corea del Sud. Dall'altra parte della rete Tomas Berdych schiera Lehecka e Machac. Il carrarino e il torinese la spuntano per 3-6 6-1 7-6(4) e firmano il 2-1 che vale la finale. Per Musetti è il secondo punto della giornata, dopo quello conquistato in apertura contro Mensik.
"Questo è il più grande sogno di noi giocatori, cioè non c'è nient'altro di meglio. Giocare in Italia è incredibile", le dichiarazioni di Vavassori. Domani alle 12, alla BolognaFiere Arena, si gioca la seconda semifinale tra Gran Bretagna e Spagna. La vincente affronterà l'Italia domenica alle 15.
Coppa Davis, per l'Italia tre vittorie consecutive
Gli Azzurri hanno vinto le ultime tre edizioni del torneo, fino al 2022 sollevato solo una volta in Cile, nel 1976. Nel 2023, a Malaga, l'Italia vinse contro l'Australia per 2-0, grazie alle vittorie di Matteo Arnaldi su Popyrin e di Jannik Sinner su De Minaur. Nel 2024, sempre in Andalusia, gli Azzurri sconfissero l'Olanda, grazie alle vittorie di Matteo Berrettini su Van De Zandschulp e di Sinner su Griekspoor. Infine, l'anno scorso, nella prima finale di Bologna, l'Italia ebbe la meglio sulla Spagna sempre con il punteggio di 2-0, merito dei successi di Berrettini contro Carreno Busta e di Flavio Cobolli contro Munar.
Musetti: non potevo desiderare giornata migliore
"Per me è stato un onore giocare con Vavassori. Gli avevo detto a inizio settimana che volevo riscattarmi, credo che non potevo desiderare giornata migliore di oggi, onestamente. Siamo un gruppo coeso e unito, contro la Corea è stata tosta e abbiamo accumulato un'esperienza tale da saper gestire queste situazioni". Così, ai microfoni di SuperTennis, Lorenzo Musetti dopo il successo con Andrea Vavassori in Coppa Davis contro la Repubblica Ceca.
"Questo è il più grande sogno di noi giocatori, cioè non c'è nient'altro di meglio. Giocare in Italia è incredibile. Questa vittoria è per i miei amici, per la mia famiglia, tutti quelli che ci guardano da casa e la dedichiamo a tutti gli italiani. Ora forza in finale, abbiamo un squadrone dietro di noi", aggiunge Vavassori.