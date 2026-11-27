AGI - “Grazie alle nostre alghe e alla pelle sintetica stiamo facendo fronte in maniera innovativa alle ustioni di uno dei giovani coinvolti nell’incendio di Crans Montana”. Così Massimo Valverde, medico chirurgo specialista in endocrinologia sperimentale e farmacologia per farmacia e tossicologia, tra gli organizzatori di un evento intitolato “Alghe, pelle umana e soluzioni innovative” che si terrà a Milano il 28 novembre, presso la sede della FAST – Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, e che è patrocinato dalle società Biomediteck & Co, Bio System Lab e Suntekna.
Le ferite di Crans Montana e il trattamento con le alghe
“Siamo un gruppo di aziende private – Biomediteck & Co, Suntekna e Biosystem Lab – che da tempo collaborano reciprocamente per mettere a punto trattamenti innovativi naturali provenienti da alghe marine sia per uso nutraceutico che per uso cosmeceutico – chiarisce Valverde – Questi estratti da alghe messi a punto da Biomediteck & CO hanno la proprietà di essere – ad esempio e non solo – altamente anti-infiammatori, di ridurre in modo sostanziale la risposta autoiummune che – con un semplice esempio è la causa dei cheloidi – e di inibire l’enzima Ialuronidasi che è tra i massimi colpevoli dell’invecchiamento della pelle, il tutto veicolato da un nanovettore messo a punto da Sintekna che è in grado di far penetrare qualsiasi principio attivo sin negli strati più profondi del derma.
"Negli ultimi mesi - aggiunge - ci siamo interessati particolarmente al campo della pelle umana sintetica già prodotta da Bio System Lab in risposta all’appello fattoci dal padre di uno di questi sventurati ragazzi che si erano ustionati nel rogo di Crans Montana e deviando momentaneamente dal nostro programma di lavoro abbiamo dato vita ad una sperimentazione in vitro che in un futuro prossimo dovrebbe permettere a Bio System Lab di produrre pelle artificiale da cellule umane protette dal naturale rigetto proprio dagli estratti di queste alghe.”
Notata una riduzione nelle ustioni
“Nello specifico come Biomediteck & Co, Bio System Lab e Suntekna - prosegue Valverde - abbiamo potuto mettere a disposizione del ragazzo ustionato un estratto di alghe sul quale stavamo già lavorando da tempo, che è stato in grado di ridurre l’infiammazione nelle ustioni anche se va tenuto presente che le lesioni neurofisiologiche legate soprattutto alle ustioni profonde purtroppo portano con se anche una serie di altre problematiche. Come già accennato queste alghe hanno la capacità di bloccare la reazione autoimmune e quindi bloccare o comunque ridurre grandemente tutta la catena dell’infiammazione, la formazione dei cheloidi, la formazione degli auto-anticorpi, conseguenza classica delle ustioni e non solo. In più unitamente all’estratto di queste alghe e utilizzando i nanocarrier di Suntekna siamo riusciti a far penetrare nella pelle artificiale l’acido ialuronico e il collagene in maniera tale che l’enzima ialuronidasi non possa distruggere l’acido ialuronico.
Tutta questa tecnologia, spiega ancora Valverde, "è già stata brevettata e al momento siamo gli unici in grado di farlo, e questo rappresenta un grosso vantaggio perché invece di dover fare iniezioni continue di collagene e dello stesso acido ialuronico provocando sempre ed inevitabilmente dei microtraumi nei vari strati della pelle, si utilizzano queste applicazioni che non lasciano lesioni cutanee o sottocutanee. Grazie alla volontà e alla collaborazione di una coraggiosa azienda farmaceutica della provincia di Varese , al momento stiamo valutando insieme la possibilità di iniziare in tempi ragionevolmente brevi una fase preindustriale di questa soluzioni innovative cosmeceutiche e nutraceutiche ”.
Il ruolo della pelle sintetica
“Con Bio System Lab – spiega Valverde – si è poi aperta una sinergia in ragione della loro esperienza nel campo della pelle umana realizzata per stampaggio sinteticamente sviluppata. Nel corso del lavoro comune è stato possibile dimostrare in vitro che i principi attivi nanizzati attraversano facilmente gli strati cutanei sintetici, arrivando esattamente nel derma profondo, ovvero raggiungendo il loro target naturale ”. “Tutto questo dopo aver esperito tutti gli obblighi di legge, potrà rappresentare una nuova frontiera non solo per la cosmeceutica e la nutraceutica tanto cara alla ‘Longevity’ che attualmente è citata un po’ dovunque, ma anche di grande interesse per delle aziende farmaceutiche in grado di affrontare la sfida di un nuovo prodotto farmcologico-terapeutico secondo i dettami richiesti dal Sistema Regolatorio Farmaceutico”.