AGI - Ottant’anni di storia, formazione scientifica e impegno educativo. Il Liceo Scientifico Statale Augusto Righi di Roma celebra il suo anniversario sabato 28 novembre 2026, dalle 11 alle 17, nella storica sede di via Boncompagni 22, con una giornata dedicata alla memoria e ai progetti futuri dell’istituto. Ad aprire le celebrazioni sarà la lettura di un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Fondato nel 1946, nell’Italia della ricostruzione postbellica, il Righi fu il secondo liceo scientifico della Capitale, diventando negli anni un punto di riferimento dell’istruzione romana. Dalle sue succursali sono nati altri istituti autonomi, tra cui i licei Avogadro e Plinio.
Protagonisti della giornata saranno gli studenti, con esibizioni musicali, presentazioni delle attività didattiche e delle iniziative dedicate all’anniversario. In programma anche la presentazione di una pubblicazione sulla storia dell’istituto, arricchita da fotografie e testimonianze, il concorso per il nuovo logo della scuola e il progetto di riqualificazione del giardino.
Gli ottant’anni del Righi saranno raccontati anche attraverso le esperienze degli ex allievi. Tra queste quella di Marco Boddi, ingegnere e ricercatore, premiato nel 2023 a Edimburgo con lo Young Scientist Best Paper Award, nell’ambito della NATO Science and Technology Organization, per uno studio sui sistemi radar.
"Ottant’anni sono un’età bellissima per una scuola, perché qui il tempo funziona al contrario: la scuola cresce, ma i ragazzi hanno sempre diciassette anni. Cambiano i volti, le domande e i linguaggi, ma rimane intatta la loro capacità di immaginare ciò che ancora non c’è - sottolinea il dirigente scolastico Giovanni Coliandro - il compito del Righi è stato questo per ottant’anni: riconoscere il futuro mentre è ancora seduto in un banco e continuare a imparare dai propri studenti".