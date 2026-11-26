AGI - Ryanair sta valutando la cancellazione di tutti i voli da e per Alghero e Olbia nei mesi di febbraio e marzo 2027, in seguito al mancato rispetto da parte della Regione Sardegna dell'impegno pubblico di abolire l'Addizionale municipale a partire da novembre. Lo rende noto lo stesso vettore che in una nota accusa la Regione di avere attuato delle "fallimentari politiche del trasporto aereo, che penalizzano la connettività, il turismo e l'occupazione dell'Isola".
Le ragioni
Dalla compagnia hanno evidenziato che "nonostante le compagnie aeree si fossero impegnate ad aumentare la capacità invernale in risposta a questo impegno pubblico della Regione, è ora emerso che la Giunta regionale non ha richiesto per tempo le necessarie autorizzazioni al Governo italiano. Si tratta dell'ultimo di una serie di fallimenti della politica del trasporto aereo della Regione Sardegna - è scritto nella nota -, che ha stanziato quasi 300 milioni di euro in tre anni per appena sei rotte in regime di continuità territoriale, esponendo tuttavia i residenti sardi al rischio di perdere collegamenti aerei essenziali con la penisola.
Ha perso tempo prezioso portando avanti bandi per la connettività volti a sovvenzionare singole rotte, anzichè ridurre i costi di accesso per stimolare una crescita sostenibile durante tutto l'anno nei tre aeroporti sardi. E ha disatteso - scrive - l'impegno pubblico di abolire l'Addizionale Municipale a partire da novembre, dopo che le compagnie aeree avevano già programmato la propria capacità invernale sulla base dell'abolizione della tassa".
Nessun problema per il periodo natalizio
Da Ryanair hanno anche assicurato che rimarrà invariato l'intero operativo natalizio, "poichè i sardi non dovrebbero essere penalizzati dall'incompetenza della propria Giunta regionale".
Jason McGuinness, direttore commerciale di Ryanair, si chiede come possa "la Regione Sardegna stanziare quasi 300 milioni di euro in tre anni per appena sei rotte in regime di continuità territoriale e lasciare comunque i sardi esposti al rischio di perdere collegamenti aerei essenziali con la Penisola? L'attuale crisi della continuità territoriale - ha evidenziato - mette in evidenza le carenze strutturali della politica del trasporto aereo della Regione, che ha reso i sardi eccessivamente dipendenti da un numero ristretto di rotte sovvenzionate e di compagnie aeree.
Anzichè trarre insegnamento dai fallimenti del proprio sistema di continuità territoriale, la Regione sta ora portando avanti ulteriori e inefficaci bandi per la connettività, cercando di utilizzare il denaro dei contribuenti per attrarre compagnie aeree e, allo stesso tempo, tassando ogni passeggero in partenza. Perchè la Regione - si domanda - cerca di sovvenzionare nuove rotte quando non riesce nemmeno a mantenere quelle esistenti a causa dei suoi costi di accesso non competitivi?".
Per McGuinness "la soluzione ai problemi di connettività della Sardegna non consiste in maggiori sovvenzioni, ulteriori bandi o più burocrazia, bensi' nella riduzione dei costi di accesso per attrarre più compagnie aeree, aumentare la concorrenza e garantire un maggior numero di voli a tariffe basse durante tutto l'anno, riducendo la dipendenza della Sardegna dai collegamenti aerei sovvenzionati. Questa Giunta regionale, invece, - aggiunge - non è nemmeno in grado di rispettare il proprio impegno pubblico di abolire l'Addizionale Municipale a partire da novembre, poichè non ha richiesto per tempo le necessarie autorizzazioni al Governo italiano".
Ryanair ha già presentato alla Regione un piano dove si impegna a garantire 2 milioni di passeggeri aggiuntivi all'anno, quattro ulteriori aeromobili basati, con un investimento di 400 milioni di dollari, e centinaia di nuovi posti di lavoro, subordinatamente all'abolizione dell'Addizionale Municipale per tutto l'anno. Il vettore invita la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde "a rispettare con urgenza l'impegno pubblico della Regione di abolire l'Addizionale Municipale e a seguire l'esempio delle altre regioni italiane che, riducendo i costi di accesso, stanno ottenendo una crescita record da parte di diverse compagnie aeree".