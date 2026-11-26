AGI - Lamiere accartocciate, decine di vetture incolonnate dopo una serie di urti a catena e automobilisti scesi sull'asfalto in attesa dei soccorsi. È una scena impressionante quella che si è presentata oggi pomeriggio a chi percorreva la superstrada Sora-Ferentino, all'altezza di Alatri, dove un maxi tamponamento ha paralizzato completamente la circolazione.
Le immagini della carambola diffuse da Ciociaria Oggi
A documentare la portata dell'incidente a catena — avvenuto a circa 250 metri dall'uscita per Frosinone— è un video pubblicato sui propri canali social dalla testata locale Ciociaria Oggi, in cui si coglie tutta la violenza dell'accaduto. Decine di vetture e furgoni hanno improvvisamente perso aderenza, trasformando la superstrada in una trappola scivolosa in cui i mezzi hanno iniziato a slittare senza controllo, finendo per tamponarsi a vicenda. Con il traffico completamente bloccato, tantissimi conducenti e passeggeri sono scesi dalle proprie auto riversandosi lungo la carreggiata in attesa dei soccorsi.
Pioggia battente e il giallo dei liquidi sull'asfalto
Cosa ha trasformato quel tratto di superstrada in una lastra scivolosa? Oltre alle ingenti piogge che da due giorni flagellano l'intera Ciociaria, gli investigatori non escludono un secondo fattore decisivo: proprio osservando la dinamica e le immagini diffuse da Ciociaria Oggi, prende corpo l'ipotesi che sull'asfalto sia stato sversato un altro liquido oleoso o scivoloso, capace di azzerare la tenuta degli pneumatici.
La corsa dei soccorsi e i rilievi della Polstrada
Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitate diverse ambulanze del 118 per soccorrere i feriti coinvolti nella carambola. Con i sanitari stanno operando senza sosta i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e gli agenti della polizia stradale, al lavoro sia per ricostruire con esattezza le responsabilità e le cause del sinistro sia per liberare la carreggiata e far ripartire il traffico rimasto completamente in tilt.