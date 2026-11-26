AGI - La livrea elegante disegnata da Pininfarina fende il cielo di Venegono Superiore. Il nuovo M-346 PAN di Leonardo ha preso il volo, presentandosi ufficialmente come l'aereo destinato a raccogliere l'eredità dello storico MB-339 e ad accompagnare le Frecce Tricolori in una nuova stagione di evoluzioni. Dopo oltre quarant'anni di attività, si prepara così il passaggio di consegne per la Pattuglia acrobatica nazionale, che porterà il Tricolore nei cieli di tutto il mondo con un velivolo di nuova generazione.
Frecce Tricolori, nuova stagione di evoluzioni
"C'è un momento in cui la storia incontra il futuro. Per le Frecce Tricolori, quel momento ha il profilo di un nuovo aereo: l'M-346, il velivolo che raccoglierà l'eredità dello storico MB-339 e accompagnerà la Pattuglia Acrobatica Nazionale verso una nuova stagione di evoluzioni, emozioni e successi nei cieli, contribuendo a promuovere l'immagine del nostro Paese nel mondo", ha dichiarato Lorenzo Mariani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo.
"Per l'industria nazionale e per l'Aeronautica Militare è molto più di un cambio di velivolo. È l'inizio di un nuovo capitolo nella storia di uno dei simboli dell'Italia nel mondo, che mette l'eccellenza tecnologica dell'industria aeronautica nazionale al servizio di una tradizione capace, da oltre sessant'anni, di raccontare al mondo talento, precisione e capacità di innovare", ha aggiunto.
In un anno 15 nuovi velivoli
Il programma prevede 15 nuovi velivoli, con produzione e consegne tra il 2027 e il 2028. Sono partite le fasi di collaudo e procedono la formazione dei piloti e del personale tecnico e lo sviluppo del nuovo programma di volo acrobatico. La commessa ha un valore di circa un miliardo di euro e comprende un lotto completo, non soltanto gli aerei destinati alla PAN. "Questo programma rappresenta un grande successo per Leonardo e per l'Italia. La piena sinergia con l'Aeronautica Militare e con la Difesa ci ha consentito di arrivare a questo importante risultato che ben ci posiziona verso nuovi obiettivi", ha dichiarato Mariani.
"La rinnovata fiducia verso un velivolo di Leonardo destinato ancora una volta ad essere apprezzato in tutto il mondo anche per le sue doti acrobatiche, oltre che per il successo straordinario già ottenuto con diverse Forze Aeree nell'addestramento e per compiti operativi, ci riempie di orgoglio", ha sottolineato.
Il programma M-346 ha ormai una dimensione internazionale
Il velivolo è stato scelto da oltre dieci Forze Aeree nel mondo e ha superato la soglia dei 170 esemplari venduti, tra quelli già consegnati e quelli in programma. "La scelta degli M-346 nel mondo l'hanno fatta diverse nazioni, per un totale di 170 velivoli che sono già stati consegnati o che saranno consegnati. I numeri precisi non posso darli, ma sono flotte importanti e particolarmente impegnative sia per chi le usa sia per noi che le sosteniamo", ha spiegato Mariani. "Di questo programma abbiamo già una sostenibilità finanziaria ed economica piena, come in tutti i nostri investimenti, che sono sempre tarati per dare il giusto ritorno per la nostra azienda e per i nostri investitori", ha aggiunto.
L'M-346 mantiene le caratteristiche prestazionali e di manovrabilità della versione addestratore e caccia leggero multiruolo, integrando le dotazioni specifiche per il volo acrobatico: impianto fumogeni, streaming video, adeguamenti avionici nei comandi di volo e nel cockpit, serbatoi ausiliari e una scaletta imbarcata per agevolare i trasferimenti.Il nuovo velivolo amplia anche le possibilità di proiezione internazionale delle Frecce Tricolori.
L'emozione del generale
Il generale Antonio Conserva, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, ha richiamato in particolare la capacità di rifornimento in volo dell'M-346, che consentirà di affrontare trasferimenti a lungo raggio e raggiungere destinazioni in tutto il mondo. "È una grande emozione vedere in volo questo gioiello della tecnologia italiana. Il passaggio di testimone dal glorioso MB-339 all'M-346 rappresenta il progresso che avanza, una sfida verso il futuro nel segno della continuità di quei valori che da sempre contraddistinguono le Frecce Tricolori", ha dichiarato Conserva. Il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica ha inoltre parlato delle potenzialità del velivolo per eventuali missioni operative, in particolare nel contrasto ai droni.
"Al momento non è stato ancora elaborato un requisito operativo per la versione fighter attack. L'agilità del velivolo può prestarsi soprattutto nel ruolo antidrone. In questo momento ci sono degli studi in corso anche per valutare il rapporto costo-efficacia perché il 346 è molto meno costoso dell'Eurofighter e per alcune tipologie di missione potrebbe essere più conveniente utilizzare il 346 anziché l'Eurofighter, che rimane la spina dorsale della difesa aerea nazionale", ha spiegato Conserva. "Ci sono valutazioni in corso e quando saremo pronti andremo in Parlamento a presentare il programma. Adesso forse è prematuro", ha aggiunto. Il programma M-346 PAN comprende, oltre ai 15 aerei, un pacchetto completo di supporto tecnico e logistico, addestramento e sistemi di simulazione per la formazione di piloti e tecnici manutentori.