AGI - La famiglia di Gianni De Gennaro chiede che sia resa pubblica la lettera che l'ex capo della polizia ha scritto pochi minuti prima di togliersi la vita con un colpo di pistola.
La famiglia di De Gennaro: "Divulgare interamente il 'testamento morale'"
Francesco De Gennaro, "anche a nome della propria famiglia", rende noto che, "in merito alle circostanze della scomparsa di Gianni De Gennaro, ha avuto conoscenza di ogni notizia esclusivamente attraverso gli organi di stampa, contestualmente alla relativa pubblicazione. Parimenti, la famiglia ha appreso in data odierna, sempre dagli organi di informazione, della diffusione di alcuni stralci di una lettera aperta, che Gianni De Gennaro avrebbe qualificato come il proprio 'testamento morale', destinata a chi avesse voluto pubblicarla".
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"La famiglia De Gennaro - prosegue la nota - auspica che tale lettera aperta sia resa pubblica nella sua interezza, nel rigoroso rispetto della legge e delle prerogative delle Procure che hanno avviato le indagini sulla drammatica scomparsa di Gianni De Gennaro. La famiglia ritiene altresì doveroso che le lettere di Gianni De Gennaro indirizzate, direttamente o indirettamente, ai familiari o a persone a essi vicine siano trattate con il massimo riserbo e che il relativo contenuto non sia oggetto di divulgazione in alcuna forma, neppure parziale, nel rispetto del lutto".
Nominati i consulenti per l'autopsia
La famiglia De Gennaro, intanto, ha nominato un consulente in vista dell'autopsia che si svolgerà venerdì con inizio alle 9 all'ospedale Careggi di Firenze nell'ambito dell'inchiesta a carico di ignoti per 'istigazione al suicidio'. Si tratta del consulente Marco Di Paolo dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pisa. La Procura di Grosseto ha disposto anche gli esami tossicologici. Alla presenza anche dell'avvocato Francesco Bertorotta che assiste la famiglia di De Gennaro, sono stati assegnati gli incarichi per il consulente della famiglia e per i medici Beatrice Defraia e Andrea Paterna a cui si è affidata la Procura.
I magistrati di Grosseto hanno anche disposto una perizia calligrafica sulle lettere di Gianni De Gennaro, la copia forense dell'hard disk trovato in casa, gli accertamenti sulla pistola e l'ascolto del custode della villa in Maremma dove il prefetto si è ucciso. Saranno sentiti anche gli uomini della scorta che per ultimi lo hanno visto.