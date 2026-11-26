AGI - Un uomo ha ucciso la compagna di 24 anni a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, e si è poi tolto la vita lanciandosi da un viadotto dell'autostrada A1, nel territorio di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze.
Secondo quanto appreso finora, il corpo della giovane è stato ritrovato all'interno di un'abitazione del comune pistoiese. Dopo il delitto, l'uomo si è allontanato in auto fino a raggiungere il viadotto autostradale nel Fiorentino: qui ha incendiato la vettura e si è dato fuoco, prima di gettarsi nel vuoto. Sul posto sono al lavoro gli investigatori per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
Chiuso un tratto dell'A1 verso Milano
A causa dell'accaduto e per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza, il tratto dell'autostrada A1 compreso tra il bivio per la Direttissima e Aglio, lungo la carreggiata in direzione di Milano, è stato temporaneamente chiuso al traffico.
Il precedente sullo stesso viadotto
Il viadotto dell'A1 teatro del suicidio è lo stesso dove lo scorso 3 settembre si consumò un altro tragico caso di cronaca: in quell'occasione Lorena Isceri fu uccisa dall'ex compagno, Federico Vella, che la gettò dal ponte prima di togliersi la vita allo stesso modo.