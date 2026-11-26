AGI - E' stato ritrovato a Prato, dopo oltre 41 anni dal furto, il dipinto a olio su tela raffigurante il "Battesimo di Cristo", opera della Scuola dell'Italia Centrale risalente alla fine del XVI secolo, sottratto il 31 maggio 1985 dalla chiesa di Sant'Ambrogio a Firenze. Il quadro e' stato individuato e sequestrato nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Prato e condotta dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Firenze.
Individuato sul sito di una casa d'aste grazie alla banca dati
L'opera si trovava presso una casa d'aste toscana con sede all'interno del museo Pecci di Prato, che l'aveva ricevuta e pubblicata sul proprio sito internet in vista della vendita, come precisa un comunicato del procuratore Luca Tescaroli. A consentire il riconoscimento e' stato il confronto tra l'immagine del dipinto, realizzata all'epoca della denuncia di furto, e le fotografie conservate nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.
Due indagati e la restituzione nella chiesa di Sant'Ambrogio
Due le persone attualmente indagate per il reato di ricettazione di beni culturali in concorso. La restituzione dell'opera e' prevista per lunedi' prossimo, nella chiesa di Sant'Ambrogio, lo stesso luogo di culto dove fu perpetrato il furto, situato nel centro storico di Firenze.