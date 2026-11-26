AGI - La Corte d'assise d'appello di Roma ha confermato la condanna all'ergastolo per Angelo Sabatucci, che il 14 febbraio del 2022 uccise con tre colpi di pistola il salumiere 47enne Paolo Corelli nel quartiere San Giorgio di Acilia, alle porte della Capitale.
La conferma della condanna
Sabatucci, 32 anni, detto 'Angeletto il barbiere', era accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, ma anche di estorsione, porto abusivo di arma da fuoco e uso di documenti falsi. La pena dell'ergastolo era stata sollecitata dal procuratore generale Erminio Amelio.
La ricostruzione dell'accusa
L'imputato, assistito dagli avvocati Alessandro De Federicis e Valerio Spigarelli, abitava nello stesso palazzo della vittima e, secondo la ricostruzione della Procura, avrebbe pianificato il delitto per vendicarsi di un'aggressione subita la sera precedente da Corelli per un debito non regolato. Inoltre, lo stesso Corelli avrebbe accusato il barbiere di essere coinvolto nei problemi giudiziari del fratello, finito agli arresti domiciliari per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.
La fuga in Spagna e l'arresto
Qualche giorno dopo il delitto, avvenuto davanti agli occhi della compagna del salumiere, Sabatucci era fuggito in Spagna con un documento falso, per poi essere rintracciato all'aeroporto di Fiumicino, mentre rientrava da Barcellona, dagli inquirenti circa un anno dopo l'omicidio.
La posizione della difesa
La difesa dell'imputato, attualmente detenuto nel carcere di Campobasso, ha sostenuto in aula la tesi dell'estraneità ai fatti di Sabatucci:
"La sera precedente lui stava guardando la partita, non ha avuto appuntamento con la vittima, né tantomeno una lite. Per cui non è possibile che abbia compiuto l'omicidio. Così come è strumentale la motivazione della sentenza di primo grado, che si basa sull'intercettazione in carcere con un detenuto con cui Sabatucci parla di tutto ma non dell'omicidio".
Le contestazioni sulla prova del delitto
"Questo processo si basa su indizi, non c'è la prova del delitto. L'unica testimone oculare, la compagna della vittima, in quel momento era in macchina - ha aggiunto De Federicis -. Durante il processo in Corte d'assise la donna ha detto di aver visto scappare Paolo 'rincorso dal killer', precisando però di non averne visto il volto perché aveva un cappuccio sulla testa. È assurdo pensare che Sabatucci abbia commesso un omicidio sapendo di essere riconosciuto anche per i tatuaggi che ha sulle mani. La donna non lo ha riconosciuto perché semplicemente non era lui che ha ucciso Corelli", ha concluso l'avvocato.