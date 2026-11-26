Gianni De Gennaro, l'ultimo atto di accusa al pm: "Colpite un uomo dello Stato"

“Sei arrivato dove la mafia non era riuscita”, è un altro passaggio della lettera scritta dall'ex capo della polizia prima di suicidarsi ed indirizzata al procuratore di Caltanisetta, Salvatore De Luca. Venerdì è stata fissata l'autopsia e lunedì ci saranno i funerali a Roma