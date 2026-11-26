AGI - "Il fascicolo che abbiamo aperto è molto delicato e in fase embrionale ed è finalizzato a capire se emergeranno spunti sulle stragi di mafia". Lo spiegano fonti della Procura di Firenze a colloquio con l'AGI parlando dell'indagine a 'modello 44', avviata dalla Procura distrettuale antimafia, che è collegata a quella di Grosseto sul suicidio dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro.
"Fatto estremamente delicato"
"E' successo un fatto estremamente drammatico che richiede un grande senso di responsabilità da parte di tutti, anche dei media" prosegue la fonte riferendosi alla morte di De Gennaro che si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola nella sua tenuta in Maremma e che ha lasciato delle lettere in una delle quali ha criticato con toni molto severi il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca che lo indagava per sospetto depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio.
Infine viene sottolineato il rapporto di totale "armonia" con la Procura di Grosseto dopo che nei giorni scorsi era trapelata l'ipotesi di conflitti tra le due autorità giudiziarie.