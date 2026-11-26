AGI - "Questo è il mio testamento morale. Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un 'condannato a morte' non può mentire". Lo scrive l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, morto suicida sabato scorso, nella lettera lasciata "a chi di competenza, con l'auspicio che abbia l'onestà di renderlo pubblico" e pubblicata oggi in esclusiva dal Corriere della Sera.
"Voglio dire a tutti - si legge nella lettera - che non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria. Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti ed ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno".
L'hard disk e i documenti di quarant'anni di attività
Oltre alla lettera di otto pagine, De Gennaro ha lasciato anche il suo hard disk, definito "l'oggetto dei desideri che tutti cercano" che pero' "non contiene misteri, ne' segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze".
"Esaminatelo con cura ma con animo sereno, scevro da inutili dietrologie", scrive De Gennaro, per poi aggiungere: "Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto".
I riferimenti agli ex presidenti del Consiglio
"Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me", continua e chiama in causa gli ex premier Enrico Letta, Giuseppe Conte, Giuliano Amato e Romano Prodi (da cui "sono stato licenziato dall'incarico di capo della polizia in diretta tv"), oltre a Gianni Letta.
L'ammissione degli errori e le scuse
Il prefetto ammette di aver commesso errori, ma spiega di averlo fatto "sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri. Per gli errori commessi posso soltanto chiedere scusa, ma non posso cancellarli".