AGI - Un cane robot per monitorare i cantieri autostradali, individuare potenziali situazioni di pericolo e verificare la sicurezza dei lavoratori. È la soluzione presentata da Autostrade dello Stato in occasione della 43esima Assemblea nazionale dell'Anci, in corso alla Fiera di Verona. Il progetto combina robotica autonoma e intelligenza artificiale per rafforzare la sicurezza nelle aree di lavoro e migliorare il monitoraggio delle infrastrutture.
Come funziona il cane robot
Il robot quadrupede, sperimentato per la prima volta sulla rete del Traforo del Fréjus, è dotato di sensori, videocamere panoramiche e termiche, microfoni ambientali e rilevatori acustici. Può pattugliare autonomamente le aree di lavoro, anche di notte, ricostruirne la mappa tridimensionale, rilevare accessi non autorizzati e individuare potenziali situazioni di rischio. Grazie all'intelligenza artificiale, il robot è inoltre in grado di monitorare l'avanzamento delle attività di cantiere, segnalare possibili interferenze operative e verificare il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori.
“La sicurezza delle infrastrutture passa innanzitutto dalla sicurezza delle persone che ogni giorno lavorano per costruirle, gestirle e mantenerle. Con il cane robot e le altre soluzioni innovative stiamo cambiando paradigma: dalla manutenzione reattiva a un approccio sempre più predittivo, basato sul monitoraggio continuo e sulla capacità di individuare in anticipo i segnali di rischio. L'intelligenza artificiale non sostituisce l'uomo, che resta centrale, ma diventa il suo migliore alleato”, ha dichiarato Vito Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato.
Una gara da 250 mila euro
Il progetto era stato preceduto, lo scorso settembre, dalla pubblicazione di una gara europea per la fornitura di un robot quadrupede e dei relativi accessori, destinati al sistema integrato di monitoraggio e gestione dei cantieri. Il valore stimato dell'appalto è di 250 mila euro, per una durata contrattuale di 24 mesi. La sperimentazione del cane robot si inserisce in un più ampio programma di innovazione tecnologica avviato da Autostrade dello Stato per la sicurezza delle infrastrutture. Tra le soluzioni figurano l'impiego di droni, la realizzazione di gemelli digitali delle infrastrutture (digital twin) e l'installazione di telecamere intelligenti nelle gallerie per migliorare la gestione delle emergenze, dagli incidenti agli incendi.