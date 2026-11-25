AGI - “Ho risposto a tutte le domande, penso di aver chiarito tutto e nel processo mi costituirò parte civile”. Lo ha detto Sigfrido Ranucci lasciando il palazzo di giustizia di piazzale Clodio, a Roma, al termine di un’audizione durata oltre cinque ore. Il giornalista è stato ascoltato come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato subito il 16 ottobre 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia. Il conduttore di Report ha risposto alle domande del pm Edoardo De Santis, alla presenza del procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi. Per l’attentato si trova in carcere dall’11 agosto scorso Valter Lavitola, reo confesso di essere il mandante, al quale viene contestato anche il metodo mafioso. Un mandato di arresto è stato emesso nei confronti del cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, accusato di aver partecipato all’attentato e tuttora latitante.
Secondo la Procura, Gomes sarebbe stato l’intermediario tra Lavitola e i quattro presunti esecutori materiali dell’attentato: Antonio Passariello, Marika De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino D’Avino, arrestati il 30 giugno scorso. I carabinieri dei nuclei investigativi di Frascati e Roma sono arrivati alla loro identificazione attraverso l’esame incrociato delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, dei tabulati telefonici e dei rilievi tecnico-scientifici. Gli accertamenti hanno poi portato gli inquirenti a concentrarsi sul ruolo di Lavitola, accusato di aver ideato e commissionato l’attentato.
La confessione di Lavitola e il presunto movente politico
Interrogato per la prima volta nel luglio scorso, Lavitola aveva negato le accuse, sostenendo di essere amico di Ranucci. Lo stesso giornalista aveva inizialmente difeso l’ex faccendiere, affermando che erano “molto amici, quasi come fratelli” e che “Lavitola non avrebbe mai fatto del male a me o alla mia famiglia”. Un mese dopo, in seguito all’arresto, Lavitola ha confessato.
Secondo quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare, tra gli obiettivi dell’attentato ci sarebbe stato quello di “accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti in ambito politico”.
“Se infatti lo scopo era quello di favorire l’ascesa politica del giornalista Ranucci ed evidentemente assicurarsi per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario politico ipotizzato”, scrive la gip Iole Moricca, “è indubbio che nella ideazione dell’indagato, agli occhi della vittima e dell’opinione pubblica l’evento delittuoso doveva apparire come un atto intimidatorio o ritorsivo, comunque un avvertimento rivolto al giornalista per intimorirlo rispetto alla prosecuzione delle sue inchieste, ma mai per porre in effettivo pericolo l’incolumità del giornalista”. Ranucci resta persona offesa nel procedimento. Nel corso dell’audizione ha chiarito ai magistrati i rapporti che lo legavano a Lavitola.
Il legale di Ranucci: “Piena collaborazione con i magistrati”
“Come già avvenuto nelle precedenti occasioni, ha assicurato la più ampia collaborazione ai magistrati inquirenti, rispondendo a tutte le domande che gli sono state rivolte e rappresentando quanto a sua conoscenza, nella piena consapevolezza della delicatezza degli accertamenti in corso”, ha spiegato Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci. “Pur comprendendo la particolare attenzione mediatica che accompagna questa vicenda, si ritiene allo stato doveroso mantenere il riserbo sulle domande formulate e sulle dichiarazioni rese, nel rispetto delle esigenze investigative”, ha aggiunto.
“Sigfrido Ranucci ha il più grande interesse a che sia fatta piena luce su quanto accaduto, sulle ragioni dell’attentato e su tutte le responsabilità. È per questo che continuerà a offrire all’autorità giudiziaria ogni contributo utile all’accertamento della verità, senza alimentare ricostruzioni, anticipazioni o suggestioni mediatiche”, ha concluso De Vita.