AGI - “Uscire dalla violenza e riprendersi la propria vita è possibile, mentre rassegnarsi a subire può avere conseguenze fatali”. Parola di Michelle Hunziker che nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne rinnova, in un'intervista all’AGI, il suo impegno per la tutela delle vittime di abusi e discriminazioni dopo aver subìto, in prima persona, atti persecutori.
Insieme a Giulia Bongiorno (avvocato e senatrice), la conduttrice televisiva ha creato la Fondazione “Doppia Difesa” ETS che dal 2007 è in prima linea nella lotta alla violenza di genere. Hunziker sempre in campo per aiutare le vittime di violenza, rilancia il suo impegno contro i rischi di rapporti tossici: “Bisogna stabilire relazioni sane, pretendendo rispetto e parità. Una coppia è anche una squadra: quando non c’è comprensione reciproca o l’intesa si rompe, cominciano le prevaricazioni, i ricatti, i controlli, la violenza, che non è solo quella fisica. Ai primi segnali, meglio chiudere il rapporto”, avverte.
Cos’è il freezing? Il racconto choc di Michelle Hunziker
“Negli anni - racconta - abbiamo aiutato tantissime donne e attraverso i loro racconti ho capito, per esempio, cosa sono l’autocolpevolizzazione e il fenomeno del freezing”. I volti e le voci non si dimenticano. “Ricordo, tra le tante, la storia di una donna violentata su un treno, in pieno giorno, da un controllore. Quando è venuta da noi, da Doppia Difesa, ci ha raccontato di essere rimasta paralizzata, non era riuscita nemmeno a parlare, figuriamoci a chiedere aiuto... Poi ha cominciato chiedersi perché proprio lei avesse subito quella violenza, e a sentirsi in colpa: dipendeva da com’era vestita? Da come si era comportata? Le donne che aiutiamo, attraverso il prezioso lavoro degli operatori, degli psicologi e degli avvocati che compongono la nostra squadra, spesso si definiscono delle sopravvissute, mi abbracciano piene di gratitudine già per il fatto di averle ascoltate senza giudicarle... È una cosa che mi commuove tantissimo”, confida.
L’allarme sui più giovani: “Il controllo del cellulare non è amore”
Mamma di tre figlie, la conduttrice televisiva mette in guardia dalla gelosia malsana che si traduce a volte in un controllo ossessivo dei device tra le coppie più giovani. “La pretesa di possedere l’altro, di controllarlo in maniera ossessiva, è spesso legata alla convinzione che la donna sia come un oggetto di proprietà. Purtroppo, anche i più giovani spesso considerano accettabile il controllo abituale del cellulare o del social network da parte della propria ragazza o del proprio ragazzo, e non sono consapevoli dei rischi che corrono: controllo e gelosia ossessiva non devono essere scambiati per attenzioni, non hanno niente a che fare con l’amore. Per questo ci impegniamo tantissimo sul fronte della prevenzione. Altro punto importante: insegnare ai ragazzi un uso corretto dei mezzi digitali”.
Giulia Bongiorno: “Servono più formazione e processi più rapidi”
Aumentare la “formazione” (alle forze dell’ordine e ai magistrati) per applicare nel modo corretto le leggi già esistenti e pure “ridurre la durata dei processi” per evitare i rischi di impunità per gli autori dei reati. Giulia Bongiorno, avvocato e senatrice della Lega, nonché co-fondatrice di “Doppia Difesa” spiega che “moltissimo è stato fatto negli ultimi anni per tutelare le donne, con leggi importanti. A parte quella sullo stalking nel 2009, nel 2019 è arrivato il cosiddetto codice rosso, adottato a mia firma e nato alla luce di un caso concreto seguito da Doppia Difesa, quello di Noemi Durini, diciasettenne uccisa dal fidanzato dopo che le denunce della madre erano rimaste inascoltate”.
“A dicembre 2025 risale invece la legge sul reato di femminicidio, mentre nel marzo del 2026 una nuova legge, anche questa a mia firma, ha previsto norme per impedire a chi ha ucciso la propria compagna di farne cremare il corpo e di disperdere così prove essenziali per il processo. C’è ancora da fare: non sempre le norme sono applicate in modo corretto, e da qui l’importanza di una formazione specifica per forze dell’ordine e magistrati. La formazione serve proprio a rendere effettiva la tutela dei diritti delle vittime. Naturalmente, poi, è indispensabile anche ridurre la durata dei processi, che hanno tempi troppi lunghi", osserva.
L’appello per un consenso bipartisan alla nuova norma sulla violenza sessuale
Come è avvenuto per il codice rosso che ha raccolto ampia condivisione, “al di là degli schieramenti politici”, Bongiorno auspica che si trovi una mediazione sul testo riguardante la nuova norma sulla violenza sessuale. Ho lavorato con il massimo impegno e per ora, purtroppo, ho raccolto tanti no; ma sarebbe veramente importante che ci fosse una convergenza e si desse una risposta forte anche con una nuova legge in questa materia”.