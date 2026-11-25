AGI - "La Procura di Caltanissetta ha fatto una cosa gravissima, uno sbaglio enorme perché ha violato la legge sui collaboratori di giustizia indicando negli atti l'indirizzo dell'abitazione del mio assistito". L'avvocato Salvino Greco esprime il suo disappunto per quella che definisce in un'intervista all'AGI "una porcheria mai subita" che avrebbero commesso i magistrati nisseni nell'indagine in cui l'ex pentito di mafia Salvatore Contorno è accusato di depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio.
La contestazione sulla tutela dei collaboratori
"Già quando mi ero accorto che l'indirizzo della casa dove sta adesso era stato riportato negli atti avevo fatto un salto sulla sedia per la palese violazione della legge 82 del 1991 sulla protezione dei collaboratori di giustizia - prosegue il difensore -. La norma stabilisce che i loro dati vadano secretati a tutela dell'incolumità. In questi ambiti la memoria è molto lunga. Ricordo il caso di persone che collaboravano con la giustizia che, a decenni dai fatti, sono state uccise".
Cosa succederà ora a Contorno? "Non è compito mio stabilirlo, vediamo se la Commissione deciderà di spostarlo altrove. Sarebbe un dramma familiare considerate le sue precarie condizioni di salute e una situazione familiare complicata. È una questione molto seria, come hanno potuto sbagliare in questo modo?".
Le contestazioni nell'inchiesta di Caltanissetta
Nelle carte dell'indagine di Caltanissetta si legge che l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, che ha sempre respinto le contestazioni, era accusato di "depistaggio dichiarativo" "per aver indotto l'ex collaboratore di giustizia Salvatore Contorno, soggetto a conoscenza di notizie potenzialmente rilevanti per la ricostruzione dei fatti risalenti al periodo del suo arresto compiuto a opera di Arnaldo La Barbera, ed evento in cui era altresì emerso il ruolo di Giovanni De Gennaro (all'epoca in rapporti diretti con il Contorno), a rifiutarsi di rispondere alle domande poste dai magistrati della Procura di Caltanissetta e della DNA, a Roma, il 15 maggio 2025, in sede di assunzione di sommarie informazioni e ciò al fine di ostacolare le indagini".
E il depistaggio viene attribuito allo stesso ex collaboratore di giustizia "poiché, conformemente alle disposizioni impartite, si rifiutava di rendere dichiarazioni rassicurando Pacetto poco prima della sua escussione che nulla avrebbe riferito".