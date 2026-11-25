AGI - La Corte d'Assise di Bologna, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, ha condannato all'ergastolo, con un anno e sei mesi di isolamento diurno, il 36enne croato Marin Jelenic che, lo scorso 5 gennaio, accoltellò a morte, nel parcheggio dei dipendenti del piazzale Ovest della stazione di Bologna, il capotreno 34enne Alessandro Ambrosio. La Corte ha pienamente accolto le richieste avanzate dal pm Michele Martorelli,
Jelenic era accusato di omicidio, aggravato dai motivi abietti e dall'aver commesso il fatto vicino a una stazione ferroviaria. Il legale di parte civile Simone Sabattini, che assiste i genitori di Ambrosio e il sindacato Filt-Cgil di Bologna che rappresenta la categoria dei trasporti, aveva chiesto ai giudici di riconoscere l'aggravante dei futili motivi, anziché quella dei motivi abietti. La sentenza è arrivata dopo quattro ore di camera di consiglio. L'imputato non era presente in aula, ma ha assistito alla lettura del dispositivo in videocollegamento dal carcere di Modena.
Nel processo si sono costituiti parte civile anche il Comune di Bologna, presente in aula la delegata alla Legalità democratica della Città Metropolitana Giulia Sarti, e la Fit-Cisl Emilia-Romagna. Jelenic sarà anche sottoposto, dopo aver espiato la pena, a cinque anni di libertà vigilata. La Corte ha disposto anche i risarcimenti alle parti civili: 500.000 euro a testa ai genitori della vittima, 30.000 euro alla Filt-Cgil, 15.000 euro alla Fit-Cisl e una provvisionale di 20.000 euro al Comune di Bologna. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.
Il sindaco Lepore sull'omocidio del capotreno
"La costituzione di parte civile è stata per noi una scelta doverosa, per essere accanto alla famiglia di Alessandro e per dare voce a tutta la comunità bolognese ferita da questo delitto - ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, commentando la decisione della Corte d'Assise -. Questa sentenza di primo grado è un primo passo importante verso la giustizia. Continueremo a seguire il processo in tutti i suoi gradi, con rispetto per il lavoro della magistratura e con vicinanza ai genitori di Alessandro, ai suoi colleghi e a tutti coloro che lo hanno conosciuto".
"La Corte - ha aggiunto Lepore - ha riconosciuto il danno subito dal Comune di Bologna e ha liquidato in suo favore una provvisionale di 20.000 euro, il cui utilizzo sarà definito quando possibile, sentita la famiglia di Alessandro Ambrosio e il Consiglio Comunale. Prosegue anche il lavoro congiunto tra Ferrovie e Comune di Bologna per l'intitolazione del Piazzale Ovest ad Alessandro".