AGI - Sono circa 7 milioni (il 31,5%, quasi una su tre) le donne dai 16 ai 75 anni che hanno subìto almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita: tra le italiane la quota è il 31,9%, tra le straniere il 27,4%.
Percentuali più elevate si registrano per le rifugiate e le rumene. Sono alcuni dei dati contenuti nel report Istat su "La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia" diffuso oggi in coincidenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Nel nostro Paese, il 18,9% delle donne ha subìto violenze fisiche, circa 4 milioni 200mila, e il 22,8% violenze sessuali, circa 5 milioni. Il 5,9% ha subìto stupri o tentati stupri, un dato che sale al 7,1% per le straniere.
Il 25,9% delle donne ha subìto violenze fuori dalla coppia, da parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti (26,5% per le italiane e 20,6% per le straniere). Sono il 5,1% le donne che hanno subìto violenze nel mondo del lavoro. Il 12,6% ha subìto violenza dal proprio partner: la quota di donne che subisce violenza dall’attuale partner è maggiore per le straniere (5,2% contro 2,8% delle italiane), mentre la violenza da un ex partner è più frequente per le italiane (18,9% contro il 16,6% delle straniere).
Sulle donne anche violenza psicologica
Dai partner si subisce anche violenza psicologica (17,8%, circa 3milioni 750mila donne) e violenza economica (6,7%, un milione 412mila). Più pesante la violenza psicologica per le donne straniere: tra queste vittime, il 21,7% delle donne straniere devono chiedere il permesso al partner per andare dal medico.
Le donne straniere che si sono sposate senza dare il proprio consenso rappresentano una quota del 2,5%. Le donne straniere subiscono anche più di frequente violenza economica: il 4,9% non può usare il proprio denaro, al 3,3% è vietato l’uso di una carta di credito o di un bancomat e al 3,7% è impedito accesso alle informazioni sul reddito familiare.
Istat, resta sommerso circa il 90% dei casi
Rispetto al 2014, la quota di chi denuncia la violenza da parte dei partner resta stabile, pari al 13,9% per le violenze subite nel corso della vita da parte dei partner attuali o passati e al 10,1% per quelle subite negli ultimi cinque anni (era 11,8% dodici anni fa), una percentuale che aumenta solo nel caso si siano subite minacce che incutono timore (15,9% negli ultimi cinque anni). Secondo i dati Istat, la percentuale di denuncia è complessivamente pari a 14% per le italiane e 12,8% per le straniere nel corso della vita. Le violenze da parte di altri autori sono denunciate anche di meno (5,6% nel corso della vita, 7% negli ultimi cinque anni), quota che aumenta solo nel caso si siano subite violenze fisiche (14,6%) e stupri o tentati stupri (11,6%).
La bassa propensione a denunciare
Tra le donne italiane, la propensione a denunciare gli stupri o i tentati stupri al di fuori della coppia risulta particolarmente bassa quando l’autore è di origine italiana (5,6%), mentre sale al 10,5% quando l’autore è straniero. Tra le donne straniere, la quota di denuncia è più elevata quando l’autore ha una nazionalità straniera diversa dalla propria (29,7%), più contenuta nel caso di autori italiani (13,5%) e ancor più nei casi in cui l'autore appartenga alla stessa nazionalità (5,2%).
Aumentano le vittime tra giovanissime e studentesse
Dal confronto tra il 2025 e il 2014 emerge "un aumento significativo delle violenze subite dalle donne più giovani, 16-24enni, la cui quota passa dal 27,1% al 36,1%, a fronte di una diminuzione o di una sostanziale stabilità nelle altre classi di età", si legge ancora nel report Istat sulla violenza contro le donne, diffuso oggi.
L’incremento riguarda soprattutto le violenze di natura sessuale, che aumentano dal 16,7 al 29,7%, in controtendenza con l’andamento negativo che avevano registrato tra il 2006 e il 2014, di circa 8 punti percentuali.
Per le violenze fisiche, le variazioni risultano più contenute anche tra le giovanissime. Un andamento analogo si osserva tra le studentesse. In questo gruppo l’aumento riguarda i diversi tipi di autore, ma risulta più marcato per le violenze fisiche o sessuali commesse dagli ex partner, che passano dall’11,9% nel 2014 al 16,8% nel 2025, e per quelle commesse da uomini non partner, che aumentano dal 22,1% al 32,0%.
Anche tra le studentesse l’incremento riguarda soprattutto le violenze sessuali, che passano dal 16,4 del 2014 al 28,3% del 2025, superando il 26,2% del 2006. Questa crescita interessa tutti i tipi di autori, sia quelle commesse dagli ex partner - l’aumento va dal 5,2% del 2014 all’11,5% del 2025 -, sia quelle che avvengono al di fuori della coppia, che salgono dal 14,8% al 26,3%.
"Nel complesso, sia tra le donne più giovani sia tra le studentesse - spiegano i ricercatori - l’aumento osservato, rispetto al 2014, riguarda soprattutto le forme di violenza sessuale, commesse sia nell’ambito della coppia sia al di fuori di essa, ma resta difficile interpretare un fenomeno con un andamento non lineare che attraversa un ventennio. L’andamento può essere legato, almeno in parte, alla maggiore consapevolezza delle giovanissime, che permette loro di riconoscere più chiaramente la violenza e le rendono più capaci di parlarne e di lasciare i fidanzati violenti".