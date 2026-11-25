AGI - “Sei arrivato dove neanche la mafia è riuscita ad arrivare”. Emergono le prime indiscrezioni sul contenuto delle lettere lasciate da Gianni De Gennaro prima di togliersi la vita, il 21 novembre, nella sua villa in Maremma. Le parole più dure sarebbero rivolte al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, che aveva chiesto per lui gli arresti domiciliari con l’accusa di aver depistato le indagini sulla strage di via D’Amelio.
Nelle missive l’ex capo della polizia avrebbe rivendicato il suo essere “uomo dello Stato”, al servizio delle istituzioni in tutti gli incarichi ricoperti, dalla guida della polizia a quelli nel governo e nell’intelligence. Alcune delle lettere sarebbero state scritte a mano già il 17 novembre, quattro giorni prima della morte.
Le lettere e il testamento morale di De Gennaro
In attesa della perizia calligrafica, non ancora svolta, gli investigatori non sembrano avere dubbi sull’autenticità delle lettere. Gli accertamenti proseguono, ma al momento non sono emersi elementi che facciano ipotizzare uno scenario diverso da quello del suicidio. La moglie Carla e i figli Andrea e Mario non hanno ancora visionato i messaggi di addio. Fonti giudiziarie spiegano che da loro non è arrivata alcuna richiesta di acquisire le lettere e che, in ogni caso, dovranno attendere la conclusione degli accertamenti. Spetterà poi alla famiglia decidere come esaudire l’ultimo desiderio di De Gennaro: la diffusione del suo testamento morale “a chi lo vorrà pubblicare”. Nell’abitazione i carabinieri hanno trovato anche un hard disk con un appunto in cui De Gennaro avrebbe spiegato di non averlo consegnato in precedenza agli investigatori siciliani che lo cercavano perché, a suo giudizio, non lo avrebbero compreso.
Giovedì alle 17, alla Procura di Grosseto, sarà conferito l’incarico a due specialiste in medicina legale. L’autopsia sarà eseguita venerdì all’ospedale di Careggi, a Firenze. Intanto la procuratrice Rosa Volpe ha spiegato al quotidiano Domani che c’è una “stretta sintonia coi colleghi di Grosseto” e che acquisirà il materiale dell’inchiesta sul suicidio qualora emergano elementi utili alle indagini sulle stragi di mafia degli anni Novanta.
Sul fronte dell’inchiesta di Caltanissetta, l’attenzione si è spostata su Totuccio Contorno, ex collaboratore di giustizia, indagato perché avrebbe aiutato De Gennaro a depistare le indagini sulla strage di via D’Amelio. La commissione del Viminale sta valutando se riattivare le misure di protezione nei suoi confronti. La sua sicurezza sarebbe a rischio dopo che negli atti dell’indagine è stato riportato l’indirizzo della sua abitazione, nel Lazio.
Intervistato dall’AGI, il suo legale, Salvino Greco, ha attaccato la Procura di Caltanissetta “che ha fatto una cosa gravissima, ha violato la legge sui collaboratori di giustizia indicando negli atti l’indirizzo dell’abitazione del mio assistito”. Il difensore ha definito l’accaduto “una porcheria mai subita”.
“Già quando mi ero accorto dell’indirizzo della casa dove sta adesso riportato negli atti avevo fatto un salto sulla sedia per la violazione della legge 82 del 1991 sulla protezione dei collaboratori di giustizia”, ha aggiunto. “La norma stabilisce che i loro dati vadano secretati a tutela dell’incolumità. In questi ambiti la memoria è lunga. Ricordo il caso di persone che collaboravano con la giustizia e che, a decenni dai fatti, sono state ammazzate”.