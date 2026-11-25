AGI - “Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare”. E’ il durissimo atto di accusa contenuto in una delle lettere scritte da Gianni De Gennaro prima di suicidarsi e che ha come destinatario il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca che aveva chiesto per lui gli arresti domiciliari nell’inchiesta in cui si ipotizza il reato di depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio. Lo riporta il ‘Corriere della Sera’.
De Gennaro accusa il pm: "Colpite un uomo di Stato"
“Colpite un uomo di Stato che ha dedicato tutta la sua vita alle istituzioni” è un altro passaggio delle missive ‘testamento’ che ha lasciato l’ex capo della Polizia secondo quanto scrivono ‘Repubblica’ e il ‘Quotidiano Nazionale’.
Ieri sono state aperte nella sede del Ris di Roma le quattro lettere che sono state sottoposte a perizie calligrafiche dalla quali arriva la conferma che l’autore dei testi è il prefetto morto suicida nella sua tenuta in Maremma. Messaggi di addio rivolti ai familiari e al custode della villa Giuseppe Succu e poi quelli diretti al magistrato nisseno e il memoriale destinato “a chi lo vorrà pubblicare”.
Le lettere aperte nella sede del Ris
Le lettere sequestrate nella villa toscana di De Gennaro sono state aperte mercoledì 24 novembre nella sede del RIS di Roma, dove i magistrati di Grosseto e Firenze impegnati nelle due inchieste e i carabinieri con i poliziotti scientifici hanno analizzato i documenti sequestrati, quello che potrebbe essere il "testamento-verità" del poliziotto che ha solcato decenni di storia italiana come investigatore e in molteplici ruoli istituzionali.
Le quattro lettere e i messaggi lasciati prima della morte
Quattro lettere sono tra quelli che tecnicamente si definiscono i "reperti" trovati nella villa in Maremma dove, prima di spararsi con un colpo di pistola, De Gennaro ha lasciato dei messaggi ai suoi affetti familiari, al fedele custode della tenuta, al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, che ne aveva chiesto i domiciliari, e a "chi vorrà pubblicare" le sue riflessioni alla collettività.
Tra i reperti analizzati dovrebbe essere contemplato anche un hard disk, forse quello che i magistrati di Caltanissetta stavano cercando e che il prefetto potrebbe avere lasciato a chi ha svolto i sopralluoghi per dimostrare la sua condotta cristallina, senza ombre.
Su tutto il materiale prelevato in casa sono stati svolti degli accertamenti ripetibili, cioè analisi che potranno essere ribadite in altre fasi delle indagini per "istigazione al suicidio".
Le due Procure e le possibili questioni di competenza
Erano presenti sia la procuratrice di Grosseto, Maria Navarra, sia quella di Firenze, Rosa Volpe, tra le quali ieri è sembrata trapelare una certa divisione, con la prima che in una nota ha tenuto a evidenziare che "tutto quanto è stato rinvenuto sul luogo del decesso è nella disponibilità della Procura di Grosseto".
Un modo di definire le competenze oppure una semplice precisazione a notizie di stampa? Firenze indaga con la DDA per capire se spuntino elementi interessanti per ricostruire le stragi di mafia del 1993, sulla scia delle diverse indagini svolte in questi anni su quella stagione di sangue, mentre Grosseto sta raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica del suicidio, le ragioni e le possibili "influenze" che possano avere portato De Gennaro a un gesto così radicale. Facile immaginare che le due inchieste si sovrapporranno tra loro e anche con quella di Caltanissetta, con possibili conflitti di competenza all'orizzonte.
Venerdì l'autopsia, lunedì i funerali a Roma
Venerdì intanto sarà eseguita l'autopsia all'ospedale Careggi, dopo che le esperte in medicina legale Andrea Paterna e Beatrice Defraia riceveranno gli incarichi. Un passaggio necessario in vista delle esequie che sono state fissate per lunedì della prossima settimana a Roma, nella basilica di Santa Maria degli Angeli.
Le nuove carte dell'inchiesta di Caltanissetta
I legali degli indagati nell'inchiesta di Caltanissetta stanno per approcciarsi alle migliaia di pagine di nuove carte depositate dalla Procura in vista del Riesame contro il diniego degli arresti da parte del gip. Chiedono il rinvio dell'udienza perché non avranno il tempo necessario a immergersi nelle trame intricate e antiche dell'indagine sul depistaggio.
Una fonte legale ha riferito ieri all'AGI che il 12 novembre scorso l'abitazione di Salvatore Contorno è stata perquisita ma la ricerca di documenti utili all'inchiesta, secondo quanto riferito dalla difesa, ha dato "esito negativo".
Tra i nodi dell'inchiesta c'è quello degli hard disk sequestrati. "Sono più di uno", ha assicurato all'AGI l'avvocato Mauro Marsella, che difende Massimo Carnicelli, autista e uomo della tutela di Gianni De Gennaro per molti anni, tra gli indagati a Caltanissetta.
Gli archivi informatici sono uno dei misteri dell'indagine. Uno è stato sequestrato nei giorni scorsi in un Comune laziale nella disponibilità di Carnicelli.
Nelle carte dell'indagine si legge che l'uomo della scorta "occultava su disposizione di De Gennaro e nell'interesse di questi ulteriore documentazione ritenuta per lo stesso De Gennaro compromettente e custodita in formato digitale mediante hard disk".
Ma, racconta Marsella, questi non sono gli unici hard disk sequestrati: ce ne sono altri e non riguardano il suo assistito, che definisce "profondamente provato sia per la vicenda processuale sia per quella umana di De Gennaro".
"Carnicelli è l'ultima ruota del carro", considera il difensore. "Gli ho dato io la notizia della morte di De Gennaro e gli è crollato il mondo addosso, è uno sviluppo drammatico che nessuno avrebbe potuto immaginare. Essendo stato il suo capo scorta per molto tempo aveva un rapporto umano oltre che professionale".