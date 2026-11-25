AGI - Sempre più crisi della natalità. Entro la fine del secolo oltre il 90% dei Paesi rischia di scendere sotto il tasso di sostituzione della popolazione, pari a circa 2,1 figli per donna. I progressi della medicina riproduttiva, da soli, non saranno sufficienti a invertire la tendenza. Sarà necessario intervenire anche sulle condizioni economiche delle famiglie, sulla prevenzione dell’infertilità e sui fattori ambientali che compromettono la salute riproduttiva. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Science e condotto da ricercatori dell’Università di Adelaide, dell’Università della California a San Francisco e dell’Università di Newcastle.
Il gruppo di ricerca, guidato da Robert Norman, Linda Giudice e John Aitken, ha esaminato la letteratura scientifica per individuare le cause biologiche, ambientali e socioeconomiche del calo della fertilità.
Secondo gli autori, l’aumento dei costi delle abitazioni e dei servizi per l’infanzia, l’incertezza economica e le pressioni lavorative contribuiscono a posticipare la scelta di avere figli. Una tendenza che ha conseguenze anche sul piano biologico, dal momento che la qualità degli ovociti e degli spermatozoi tende a diminuire con l’avanzare dell’età.
L’impatto dell’inquinamento sulla fertilità
Alle difficoltà economiche si aggiungono i fattori ambientali. Tra quelli individuati dai ricercatori figurano l’inquinamento, lo stress legato ai cambiamenti climatici e l’esposizione agli interferenti endocrini, sostanze chimiche che possono alterare il funzionamento del sistema ormonale e compromettere la salute riproduttiva. Gli scienziati sottolineano la necessità di avviare studi epidemiologici a lungo termine per comprendere meglio gli effetti dell’esposizione agli inquinanti sulla fertilità maschile e femminile e individuare misure di prevenzione efficaci.
I limiti della procreazione assistita sulla natalità
La medicina riproduttiva sta compiendo progressi nell’ingegneria dei tessuti e nell’automazione delle procedure di fecondazione assistita. Secondo gli autori dello studio, tuttavia, queste tecnologie non possono compensare da sole gli effetti dei cambiamenti demografici e sociali. “La tecnologia può aiutare una coppia che fatica a concepire, ma non può risolvere i motivi per cui si hanno figli più tardi o in numero minore”, ha spiegato Norman. “Serve sistemare l’intero sistema: casa, infanzia, lavoro e ambiente”.
Le politiche a sostegno delle famiglie
Per contrastare il calo della natalità, i ricercatori raccomandano di affiancare agli investimenti nella medicina riproduttiva interventi strutturali di carattere economico, sociale e ambientale. Tra le priorità indicate figurano la riduzione dell’esposizione alle sostanze tossiche, un accesso più equo alle cure per l’infertilità, alloggi a prezzi accessibili, sostegni alle spese per l’infanzia e una maggiore flessibilità lavorativa. Secondo gli autori, rendere più accessibili ed efficaci i trattamenti per l’infertilità deve andare di pari passo con politiche che permettano a chi desidera avere figli di non rinviare la scelta per ragioni economiche o professionali.