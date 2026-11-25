Le scarpe rosse: Nata nel 2009 da un'installazione dell'artista messicana Elina Chauvet a Ciudad Juárez, ogni paio di scarpe rosse messe in fila rappresenta una donna uccisa e il vuoto lasciato nella società.

Le panchine rosse: Ideate in Italia nel 2016, sono installazioni permanenti nei parchi e nelle piazze. Quel posto vuoto dipinto di rosso serve a ricordare che la violenza di genere è un problema presente tutto l'anno.