AGI - Oggi, 25 novembre, si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'ONU nel 1999. Non è una semplice ricorrenza, ma una data nata per ricordare un tragico evento storico e sensibilizzare su un problema quotidiano.
Perché si celebra proprio il 25 novembre?
La data del 25 novembre è stata scelta per commemorare le sorelle Mirabal (Patria, Minerva e Maria Teresa), tre attiviste politiche della Repubblica Dominicana uccise nel 1960 per essersi opposte alla dittatura di Rafael Trujillo.
Note con il nome in codice di "Las Mariposas" (Le Farfalle), le tre donne furono intercettate, picchiate e strangolate dagli agenti del regime mentre tornavano da una visita ai mariti in carcere. Il loro assassinio scosse l'opinione pubblica mondiale, diventando il simbolo universale della resistenza femminile contro ogni sopruso.
Cosa significano i simboli del 25 novembre?
Il colore dominante della giornata è il rosso, che rappresenta sia il sangue delle vittime sia l'energia vitale e l'amore sano, opposto al possesso. I tre simboli principali hanno origini precise:
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Le scarpe rosse: Nata nel 2009 da un'installazione dell'artista messicana Elina Chauvet a Ciudad Juárez, ogni paio di scarpe rosse messe in fila rappresenta una donna uccisa e il vuoto lasciato nella società.
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Le panchine rosse: Ideate in Italia nel 2016, sono installazioni permanenti nei parchi e nelle piazze. Quel posto vuoto dipinto di rosso serve a ricordare che la violenza di genere è un problema presente tutto l'anno.
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Il segno rosso sul viso: Una striscia di rossetto sotto l'occhio, resa celebre dalle campagne social e sportive, che equivale a un "cartellino rosso" simbolico contro chi abusa.
Qual è il numero antiviolenza da chiamare in Italia?
In Italia è attivo il 1522, il numero nazionale gratuito e anonimo promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Funziona 24 ore su 24, tutti i giorni, e offre supporto psicologico, consulenza legale e contatto immediato con i centri antiviolenza più vicini, sia per le vittime che per chi vuole segnalare un caso.