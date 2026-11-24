AGI - Una donna di 27 anni è morta dopo essere stata investita da un autobus in viale Mentana, a Parma. L'incidente è avvenuto poco prima delle 14.30. Secondo una prima ricostruzione, la ventisettenne è stata trascinata per diversi metri dal mezzo, morendo sul colpo.
La ricostruzione
La polizia locale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e di quelle installate sull'autobus. Tra gli aspetti da chiarire anche l'eventuale attraversamento della vittima sulle strisce pedonali.
L'autista del mezzo, in stato di choc, è stata accompagnata in ambulanza. Il tratto stradale tra barriera Garibaldi e via Saffi è stato temporaneamente chiuso al traffico. Cordoglio è stato espresso dal sindaco Michele Guerra e dal presidente della Provincia Alessandro Fadda, che hanno manifestato vicinanza alla famiglia della vittima e all'autista coinvolta.