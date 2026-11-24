AGI - Almeno 37mila assunzioni di docenti per l'anno scolastico 2027/2028. È il potenziale di reclutamento stimato dal ministero dell'Istruzione e del Merito sulla base dei posti che si prevede risulteranno vacanti dopo le operazioni di mobilità e dei pensionamenti attesi. Il ministero, si legge in una nota, ha già ottenuto l'autorizzazione a bandire il quarto concorso ordinario per circa 14mila posti, destinato alle classi di concorso e alle tipologie di posto per le quali risultano esaurite tutte le graduatorie utilizzabili.
"Dopo le 206mila immissioni in ruolo di personale scolastico, prosegue, come promesso, la nostra azione volta a ridurre il precariato e a garantire la stabilità dei posti di lavoro e la continuità didattica", spiega il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che spiega inoltre che "il ministero sta preparando il piano di reclutamento per il prossimo anno scolastico".
I tre canali per l'assunzione
Il piano per il 2027/2028 prevede tre canali di reclutamento, spiega ancora il Mim: dalle graduatorie già esistenti, comprese quelle dei precedenti concorsi e del Pnrr, potranno essere assunti circa 16mila e 500 docenti, mentre altri 13mila 868 posti potranno essere coperti attraverso il nuovo concorso, le cui graduatorie saranno utilizzabili già dal prossimo anno scolastico. Per i restanti posti, si prevede il ricorso agli elenchi regionali, da ricostituire per l'anno scolastico 2027/2028, così da ampliare le possibilità di copertura delle cattedre rimaste vacanti.
Pensionamenti e obiettivo del ministero
La stima complessiva "tiene conto di circa 23mila pensionamenti previsti", si legge nella nota, in cui si sottolinea che "il numero definitivo delle assunzioni sarà determinato sulla base dei posti effettivamente disponibili, una volta concluse le operazioni di mobilità e accertate le cessazioni dal servizio". L'obiettivo, conclude il ministero, è "utilizzare tutti gli strumenti di reclutamento disponibili per assicurare la più ampia copertura possibile dei posti vacanti e garantire continuità all'attività didattica".