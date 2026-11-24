AGI - Breve tregua asciutta sull'Italia prima di una netta svolta invernale. Un piccolo promontorio anticiclonico in rapido movimento sul Mediterraneo centrale garantirà condizioni meteo nel complesso stabili nelle prossime ore, ma una perturbazione atlantica (con minimo al suolo intorno a 1000 hPa) è già in azione sull'Europa occidentale e raggiungerà la nostra Penisola dalla serata.
Quando arriva il maltempo e dove pioverà
Il peggioramento inizierà già dalla serata di oggi con nuvolosità in aumento e le prime piogge a partire dal Nord-Ovest, in rapida estensione entro la notte anche al Nord-Est. Tornerà anche la neve sulle Alpi, con fiocchi fin verso i 700-1000 metri di quota.
La fase più intensa del maltempo entrerà nel vivo tra mercoledì e giovedì, coinvolgendo gran parte dell'Italia: le piogge e i temporali più forti colpiranno soprattutto i settori tirrenici e il Triveneto.
Che tempo farà nell'ultimo weekend di novembre: freddo e neve in collina
Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, un campo di alta pressione sulla Scandinavia (intorno a 1035 hPa) favorirà la discesa di aria più fredda verso l'Europa centrale e il Mediterraneo.
L'ultimo weekend di novembre si aprirà quindi con un clima decisamente invernale sull'Italia e la possibilità di neve a quote collinari sulle regioni del Centro, in particolare sui settori adriatici. A seguire è atteso un miglioramento, mentre l'aria fredda scivolerà verso il Sud.
Tendenza meteo dicembre: cosa aspettarsi per l'inizio del mese
Guardando al lungo termine, le proiezioni indicano che il mese di dicembre potrebbe aprirsi con un graduale cambio di circolazione atmosferica sull'Europa, aprendo nuovi scenari per l'avvio dell'inverno meteorologico.