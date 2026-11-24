AGI - L’intelligenza artificiale come strumento per ripensare il lavoro amministrativo, semplificare i procedimenti e valorizzare le competenze del personale. È il percorso intrapreso dall’Università degli Studi di Bergamo, con un progetto che mette al centro l’innovazione tecnologica partendo dalle esigenze concrete degli uffici e coinvolgendo direttamente i dipendenti nei processi di trasformazione digitale.
All’inizio del 2026 l’Ateneo ha istituito una Task Force sull’intelligenza artificiale, una struttura permanente e trasversale che riunisce professionalità con competenze giuridiche, informatiche, organizzative e di protezione dei dati personali. Il gruppo svolge funzioni di supporto, indirizzo e coordinamento, affiancando gli uffici nella sperimentazione e nell’elaborazione di indicazioni operative per un utilizzo responsabile delle nuove tecnologie.
L’innovazione parte dagli uffici
Tra le scelte più significative dell’Università di Bergamo figura quella di collegare l’assegnazione delle licenze ChatGPT Edu a un bando interno promosso dalla Direzione Generale, attraverso il quale il personale è stato invitato a presentare progetti finalizzati a migliorare e semplificare le attività amministrative.
Le proposte sono state valutate sulla base dei benefici attesi, della maturità delle soluzioni, della sostenibilità organizzativa e della possibilità di replicarle in altri uffici. Sono già stati avviati gli incontri con i referenti dei primi tre progetti, ai quali seguiranno quelli relativi ad altre sei iniziative. Le prime attività hanno inoltre portato allo sviluppo di prototipi e soluzioni sperimentali, ancora in fase di perfezionamento.
Il confronto con le esperienze internazionali
L’approccio dell’Ateneo bergamasco presenta analogie con alcune esperienze internazionali, come quella dell’Experimentation Accelerator promosso dall’amministrazione comunale di Helsinki, in Finlandia. Il modello, secondo l’OCSE, ha sostenuto 65 sperimentazioni interne, trasformando le idee dei dipendenti in progetti di innovazione attraverso il contributo di competenze tecniche e organizzative.
Formazione, sicurezza e responsabilità
Un ruolo centrale è affidato anche alla formazione, attraverso il ciclo di incontri "ChatGPT e dintorni" del CQIIA, dedicato alle funzionalità di base e avanzate degli strumenti di intelligenza artificiale, con particolare attenzione alla normativa sulla protezione dei dati personali, alla verifica dei risultati e al mantenimento del controllo umano sui processi decisionali.
Nel breve periodo l’obiettivo dell’Università è verificare le ricadute delle sperimentazioni in termini di qualità del lavoro, riduzione dei tempi e semplificazione amministrativa. In prospettiva, la sfida è costruire un patrimonio condiviso di conoscenze ed esperienze, mettendo le soluzioni sviluppate dai singoli uffici a disposizione dell’intera organizzazione.
Un modello di trasformazione digitale che pone al centro non soltanto le potenzialità dell’intelligenza artificiale, ma soprattutto il capitale umano, le competenze professionali e la responsabilità delle persone chiamate a utilizzarla.