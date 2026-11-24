AGI - Potrebbe essere di Karol Broek, l'escursionista polacco di 44 anni scomparso sul Gran Sasso il 19 novembre 2025, il corpo individuato nel Vallone dell'Inferno, sul versante nord-orientale del massiccio. L'avvistamento e' avvenuto durante un'esercitazione congiunta tra il Soccorso alpino della Guardia di finanza e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, grazie all'impiego di un piccolo drone.
La giacca con la striscia rossa e le operazioni di recupero
Il cadavere si trova in una zona particolarmente impervia della forra, in prossimita' di un salto roccioso e parzialmente coperto dalla neve. Alcuni elementi dell'abbigliamento, tra cui una giacca con una striscia rossa, sarebbero compatibili con quelli indossati dal quarantquattrenne al momento della scomparsa. L'identificazione, tuttavia, dovra' essere confermata.
Il recupero e' previsto per oggi e sara' curato dai militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza. L'intervento si presenta complesso per le caratteristiche del terreno, caratterizzato da pareti rocciose, dislivelli e passaggi difficilmente accessibili. Le condizioni meteorologiche rappresentano un'ulteriore variabile e potrebbero incidere sui tempi delle operazioni.
La scomparsa a Campo Imperatore e il mistero dei due cani
Il ritrovamento arriva a un anno dalla scomparsa dell'escursionista. Broek era stato ripreso alle 8.15 del 19 novembre 2025 dalle telecamere dell'Osservatorio di Campo Imperatore mentre lasciava il camper insieme ai suoi due cani, Pirat e Kraken. Da quel momento si erano perse le sue tracce. Per mesi le ricerche avevano coinvolto tutte le principali strutture di soccorso, con battute a terra, unita' cinofile, elicotteri e droni. La sorella Diana non aveva mai interrotto gli appelli, arrivando anche a mettere a disposizione una ricompensa per chi avesse fornito informazioni utili al ritrovamento.
Nel dicembre successivo era stato recuperato vivo uno dei due cani, Pirat, nella zona delle Fontari. Di Kraken, invece, non si erano avute notizie. Un possibile elemento per orientare le ricerche verso il Vallone dell'Inferno era arrivato il 20 settembre scorso, con il ritrovamento di un guinzaglio rosso riconosciuto dalla famiglia come appartenente al cane.