AGI - Nuove evidenze investigative sul conto di uno dei presunti telefonisti riaprono la pista delle chiamate nel caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. Gli accertamenti tecnici del Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri indirizzano gli inquirenti su un soggetto, mai emerso prima, la cui identità resta al momento sconosciuta, il quale si sarebbe reso responsabile di una telefonata anonima pervenuta, pochi giorni dopo la scomparsa di Emanuela, alla famiglia Orlandi.
La scomparsa di Emanuela Orlandi e gli accertamenti dei Ris
Gli esiti degli approfondimenti scientifici effettuati dai carabinieri del Ris di Roma hanno fornito agli inquirenti significativi elementi convergenti riguardanti un profilo specifico. Le attività investigative condotte dai militari del Nucleo Investigativo di Roma, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della procura di Roma, proseguono a ritmo serrato per raccogliere ulteriori elementi di prova idonei a verificare con precisione l'effettivo coinvolgimento dell'ignoto soggetto e i suoi eventuali rapporti con le altre persone a vario titolo emerse nel corso dei vari filoni investigativi.
Il caso Orlandi: le testimonianze al centro dell'inchiesta
Nel 2025, la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Laura Casagrande, ex compagna di corso di Emanuela alla scuola di musica "Tommaso Ludovico da Victoria". La donna è accusata di false informazioni al pubblico ministero nell'ambito della nuova inchiesta riaperta nel maggio 2023, coordinata dal pm Stefano Luciani e condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo.
Secondo gli inquirenti, Casagrande avrebbe fornito versioni contraddittorie sulle ore immediatamente precedenti alla scomparsa della cittadina vaticana, avvenuta il 22 giugno 1983. Un nodo che oggi assume un peso decisivo: la donna, secondo successive verifiche, potrebbe essere stata una delle ultime persone ad aver visto Emanuela nei pressi di Corso Rinascimento. Le incongruenze erano già emerse in sede parlamentare. Il presidente della Commissione bicamerale Orlandi-Gregori, il senatore Andrea De Priamo, ha ricordato come l'audizione di Casagrande fosse apparsa "molto contraddittoria", al punto da spingere la Commissione a programmare un nuovo esame testimoniale. L'iscrizione nel registro degli indagati non implica un coinvolgimento diretto nella sparizione, ma segnala la centralità della sua testimonianza nella ricostruzione delle ultime ore di Emanuela.
Legale famiglia, grande lavoro degli inquirenti
"Grande apprezzamento per il lavoro dei pm di Roma e dei carabinieri che non stanno lasciando nulla di intentato. Quello utilizzato da inquirenti e investigatori è l'unico metodo utilizzabile a 43 di distanza dai fatti. Solo questo sistema può portare" alla verità. Così, parlando con AGI, l'avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia di Emanuela Orlandi, dopo la notizia di uno sviluppo delle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo relative a un presunto telefonista anonimo.
I tre filoni del caso Orlandi
Parallelamente, la procura continua a muoversi su tre filoni principali: la famiglia, gli amici e il cosiddetto "caso del blogger". Sul versante familiare resta sotto esame la figura dello zio Mario Meneguzzi, la cui abitazione nel Reatino è stata perquisita nel 2024. Sul fronte delle amicizie, oltre a Casagrande, riemergono le testimonianze di ex compagne di scuola e di musica, molte delle quali hanno raccontato negli anni di pressioni, paure e silenzi. Infine, nel 2024 è finito indagato anche un blogger che avrebbe omesso informazioni su una presunta testimone oculare; una pista respinta con forza dalla famiglia Orlandi.