AGI - “In questa vicenda ci sono più hard disk sequestrati, di più non posso dire”. Lo riferisce all’AGI l’avvocato Mauro Marsella che difende Massimo Carnicelli, autista e uomo della tutela di Gianni De Gennaro per molti anni che è tra gli indagati nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sul presunto depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio.
De Gennaro e gli archivi informatici
Gli archivi informatici sono uno dei nodi dell’indagine. Uno è stato sequestrato nei giorni scorsi in un Comune laziale nella disponibilità di Carnicelli. Nelle carte dell’indagine si legge che l'ex capo della scorta “occultava su disposizione di De Gennaro e nell’interesse di questi ulteriore documentazione ritenuta per lo stesso De Gennaro compromettente e custodita in formato digitale mediante hard disk”.
"Diversi hard disk sono stati sequestrati"
Di ieri, poi, la notizia che nella casa in Maremma in cui il prefetto è morto suicida ne è stato sequestrato un altro dagli investigatori. Tuttavia, racconta Marsella, questi non sono gli unici hard disk sequestrati, ce ne sono altri e non riguardano il suo assistito che, assicura, “è profondamente provato sia per la vicenda processuale sia per quella umana di De Gennaro”.
"Carnicelli è l'ultima ruota del carro"
“Carnicelli è l’ultima ruota del carro - considera Marsella -. Gli ho dato io la notizia della morte di De Gennaro e gli è crollato il mondo addosso, è uno sviluppo drammatico che nessuno avrebbe potuto immaginare. Essendo stato il suo capo scorta per molto tempo aveva con lui un profondo rapporto umano oltre che professionale”.
Entrando nel merito delle contestazioni che ruotano attorno alla contestazione di depistaggio, Marsella afferma: “Siamo davanti ad addebiti molto fumosi, vedremo ora cosa ci sarà nelle altre migliaia di pagine che sta depositando la Procura. Il punto è che non è dimostrato nessun collegamento tra Contorno e Paolo Borsellino. Fin da subito mi sono convinto della sua innocenza, è una persona specchiata che paga lo scotto di essere stato molto vicino al prefetto. Per me siamo di fronte a cinque innocenti, non c’è stata nessuna macchinazione, nessun depistaggio. Di Carnicelli si arriva a portare tra gli elementi a suo carico che ha aperto il cancello per far entrare La Barbera nel centro studi americani…”.