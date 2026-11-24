AGI - L'autopsia sul corpo di Gianni De Gennaro è stata fissata per venerdì 27 novembre. Secondo quanto comunicato dalla Procura di Grosseto, il 26 novembre verrà conferito l'incarico dell'esame autoptico sul cadavere del Prefetto che sarà eseguito il giorno successivo dalla dottoressa Beatrice Defraia dell'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Careggi di Firenze e dalla dottoressa Andrea Paterna dell'Istituto di Medicina Legale di Siena.
In una nota, la Procura di Grosseto precisa che "tutto quanto rinvenuto sul luogo del decesso è nella esclusiva disponibilità della stessa Procura di Grosseto, autorità giudiziaria competente a svolgere le conseguenti attività investigative".
Una precisazione che sembrerebbe essere riferita alle notizie di stampa circolate in questi giorni secondo le quali i manoscritti lasciati nella tenuta toscana da De Gennaro prima del suicidio sarebbero stati in possesso della Procura di Firenze o, secondo altre fonti, mandati alla Polizia Scientifica di Roma per essere analizzati.
De Gennaro e il video del colpo di prova
Intanto si arricchisce di nuovi elementi l’inchiesta sulla morte dell’ex capo della Polizia. C’è un video sulle ultime ore in vita di Gianni De Gennaro che - come riporta il Corriere della Sera – è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del suo casale di campagna a Fonteblanda, in Maremma, dove era arrivato nel pomeriggio di venerdì scorso.
Il filmato mostra il colpo di prova esploso dall'ex direttore del Dis con la sua Ruger 380 nel cortile, verso il terreno come a verificare il funzionamento dell’arma. I momenti successivi sono stati ricostruiti dagli investigatori. De Gennaro sarebbe rientrato in casa sparandosi con la stessa pistola. Il suo corpo senza vita è stato notato per primo, sabato mattina, dal custode allertato dalla moglie dell’ex capo della Polizia preoccupata dal fatto che il marito non rispondeva al telefono.
Le due inchieste in Toscana
Si sdoppia l'indagine sulla morte dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro. Mentre la Procura di Grosseto procede nel raccogliere elementi utili a stabilire la dinamica e le ragioni di quello che senza ombra di dubbio viene considerato un suicidio, la Dda di Firenze ha aperto un fascicolo senza indagati, a carico di ignoti, nel quale sono finite anche le lettere firmate da De Gennaro prima di uccidersi.
Il senso di questa 'divisione' è che i magistrati fiorentini vogliono capire se nei manoscritti ci siano anche riferimenti alle stragi di mafia delle quali si sono occupati negli ultimi anni. L'inchiesta di Grosseto è arrivata a una prima sintesi con la consegna di un'informativa dei carabinieri del nucleo informativo alla procuratrice Maria Navarra e ai pm Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini, e con un vertice per fare il punto degli elementi probatori finora raccolti.
Le certezze sulla morte e gli accertamenti
Tra le certezze emerse dal summit di lunedì 23 novembre e comunicate ai media c'è che De Gennaro si è ucciso con un colpo di pistola alla tempia partito da una Ruger 3,80, legalmente detenuta, la mattina del 21 novembre nella sua tenuta vicino a Grosseto. La pistola e i due bossoli sono stati sequestrati: uno era nella dependance dove è stato trovato il corpo, l'altro nel giardino, "esploso verosimilmente all'esterno per provare il funzionamento dell'arma".
Per fare chiarezza, i carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della villa ed è stata disposta una perizia calligrafica sui manoscritti, tra i quali una lettera di saluto ai familiari, una indirizzata al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, e l'altra diretta "a chi vorrà pubblicarla". Tutti questi documenti sono nelle mani della Polizia Scientifica a Roma. Infine è stato trovato in casa un hard disk.
Il filmato diffuso dal ristoratore
Tutto materiale attualmente coperto da mistero che alimenta gli interrogativi sulla scelta di morire di De Gennaro che, in un video diffuso dal titolare del ristorante 'I Bracconieri', non lontano dalla sua tenuta in Maremma, una settimana fa appariva tranquillo nonostante fosse già stato travolto dall'indagine che lo vedeva accusato di depistaggio della strage di via D'Amelio.
Un'inchiesta che, secondo Salvino Greco, legale di Totuccio Contorno che è tra gli indagati, "mi pare proprio che valga poco, io non riesco a decifrare cosa vogliono fare i magistrati. Ora è importante leggere le carte depositate perché è nei dettagli che si capiscono le cose". Greco annuncia infatti che in queste ore sul suo tavolo e su quello degli altri avvocati sta piombando "una montagna di documenti" depositati dai pm nisseni al Riesame, al quale i magistrati si erano rivolti contro la decisione del gip di non firmare gli arresti.
Il legale di Totuccio Contorno
"De Gennaro aveva paura delle rivelazioni di Contorno? Impossibile - spiega Greco -. Contorno in questo momento è in condizioni fisiche pietose, soffre di demenza senile e ha avuto anche una lieve ischemia". Alla domanda se Contorno abbia in qualche modo commentato la morte di De Gennaro, Greco risponde: "Non ha capito cosa è successo, ha difficoltà a parlare e a orientarsi".
Prossimo passaggio importante sarà l'autopsia, fissata per venerdì 27 novembre, anche se le cause della morte non sembrano in discussione e l'attenzione è tutta per quelle ponderate parole che De Gennaro ha scritto prima di abbandonarsi a una morte repentina.