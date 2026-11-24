AGI - Devastati questa mattina gli uffici della sede di DiSCo Lazio, l’ente regionale per il diritto allo studio, in via De Lollis, a Roma, dopo l'irruzione di ragazzi dei collettivi studenteschi.
Decine di manifestanti, dopo un’assemblea all’interno della città universitaria della Sapienza, a seguito della morte di uno studente senza casa, hanno forzato l’accesso agli uffici, provocando, secondo quanto riferito dalla Questura, danni agli arredi e alla struttura.
Le immagini raccolte dalla Polizia Scientifica sono al vaglio della Digos per identificare i responsabili e procedere alla loro segnalazione all’autorità giudiziaria.
La protesta dopo la morte di Alessandro Ingusci
La protesta era stata organizzata dopo la morte di Alessandro Ingusci, un uomo di 58 anni senza fissa dimora, trovato senza vita all’interno di una tenda nel piazzale della Sapienza, accanto alla statua della Minerva.
Aggredito un cameraman del Tg3
Durante il corteo è stato aggredito anche un cameraman di una troupe del Tg3. A denunciarlo sono stati il Comitato di redazione e la fiduciaria della testata. L’operatore, dipendente di un’azienda in appalto, è stato spintonato e colpito alla testa mentre documentava la protesta. Medicato al pronto soccorso, ha subito anche la distruzione del proprio smartphone.
Rocca: "Quanto accaduto è inaccettabile"
“Quanto accaduto oggi nella sede di DiSCo Lazio alla Sapienza, occupata dal collettivo Cambiare Rotta, è inaccettabile”, ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. “La tragica morte di Alessandro Ingusci ci addolora profondamente, il dolore per questa vicenda, però, non può giustificare quanto accaduto”. Il presidente Rocca ha annunciato che saranno denunciati i responsabili.
Tajani: "Lo Stato non si farà intimidire"
Condanna anche dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha espresso solidarietà al presidente di DiSCo Lazio, Simone Foglio, e al personale dell’ente. “Non possiamo tollerare una simile violenza. Lo Stato non si farà intimidire”, ha scritto su X.