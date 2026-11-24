AGI - "La relazione sul filone mafia e appalti prosegue e arriverà in commissione presto, probabilmente entro fine anno. L'indagine non si incrocia con quella sul filone del depistaggio approfondita dalla procura di Caltanissetta. In ordine alla tragica vicenda del suicidio di De Gennaro, nei tempi dovuti chiederemo di acquisire tutto il materiale prodotto dagli inquirenti e che sarà ritenuto necessario". L'opposizione ha chiesto di sentire De Luca, Melillo e la Dda di Firenze".
A riferirlo è il vicepresidente della Commissione antimafia, Mauro D'Attis, al termine dell'ufficio di presidenza. "Non è stata una riunione normale, un ex capo della polizia suicida è un fatto che sconvolge tutti, siamo tutti rimasti scioccati. Sulla tragica vicenda acquisiremo non immediatamente, tutto il materiale che sarà prodotto dagli inquirenti e che verrà ritenuto utile", ha aggiunto D'Attis.
In Antimafia un momento di riflessione sul suicidio di De Gennaro
Intanto, da quanto apprende l'AGI da fonti della maggioranza, la posizione del centrodestra in Commissione Antimafia è di dedicare un momento di riflessione dopo il suicidio dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, poi i lavori proseguiranno facendo tesoro dell'attività sin qui svolta sulle cause della strage di Capaci e della morte di Borsellino. I membri della maggioranza si sono riuniti questa mattina e hanno concordato con la posizione della presidente dell'organismo Chiara Colosimo. "Nessuna intenzione di bloccare nulla, continueremo a lavorare per accertare la verità", spiega un esponente della coalizione della commissione.
L'opposizione dal canto suo ha chiesto di acquisire le lettere di De Gennaro e fermare la relazione della commissione Antimafia su mafia e appalti. La maggioranza intende dunque andare avanti. "Credo che la volontà di Gianni De Gennaro vada rispettata, che la lettera che ha lasciato debba essere pubblicata ed eventualmente acquisita anche dalla Commissione Antimafia, che potrà esaminarla insieme ad altri documenti rinvenuti. Il lavoro della Commissione deve comunque andare avanti, e ho grande fiducia nella presidente Colosimo e nei suoi commissari", ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.