AGI - Lo sport come strumento di educazione, inclusione e crescita spirituale. È questo il tema al centro del Convegno Nazionale degli Assistenti ecclesiastici del Centro Sportivo Italiano (CSI), in programma a Roma dal 25 al 27 novembre 2026, presso l'Hotel Casa Tra Noi. L'iniziativa, dal titolo “Sport e Parrocchia: il CSI a servizio della Chiesa”, riunirà nella Capitale circa cento sacerdoti, tra assistenti ecclesiastici provinciali e regionali, provenienti da tutta Italia.
L'appuntamento, promosso dall'assistente ecclesiastico nazionale don Luca Meacci, insieme alla Presidenza nazionale del CSI guidata da Vittorio Bosio, punta ad approfondire il valore educativo e spirituale dell'attività sportiva, attraverso una riflessione sui fondamenti biblici e teologici del gioco e dello sport.
Tre giornate di confronto dedicate al ruolo delle parrocchie nella promozione dello sport come occasione di formazione del carattere, disciplina, solidarietà ed evangelizzazione. Un percorso che intende rafforzare il legame tra comunità ecclesiale e associazionismo sportivo, rilanciando lo storico motto del CSI: “Lo sport è di casa nella Chiesa”.
Il momento culminante del convegno sarà venerdì 27 novembre, quando i partecipanti saranno ricevuti in udienza privata in Vaticano da Papa Leone XIV. Un incontro particolarmente significativo alla luce dell'attenzione del Pontefice per il mondo dello sport, considerato non soltanto un'attività fisica, ma anche un'esperienza di crescita umana e spirituale.
“Sarà un'occasione davvero per soffermarci a riflettere, con l'aiuto di eccellenti ospiti, sul fondamento biblico dello sport e del gioco – spiega don Luca Meacci – partendo da uno sguardo "a bordo campo" di quella che è la situazione della Chiesa italiana e dello sport in Italia. Lo sport fa bene al corpo e questo lo sappiamo benissimo, ma allo stesso tempo diventa una disciplina che in tutte le sue componenti aiuta anche a costruire e fortificare un cammino spirituale: l'allenamento, il sacrificio, l'impegno, il dare il meglio di sé e il gioco di squadra sono tutti concetti che, portati in una dimensione spirituale, aiutano davvero in un cammino di vita cristiana e di ascesi. L'udienza privata con il Santo Padre nella mattina del 27 novembre è un po' la ciliegina sulla torta: sarà quella l'occasione per far conoscere a Papa Leone il Centro Sportivo Italiano e i suoi Assistenti ecclesiastici”.