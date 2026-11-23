AGI - Trentuno anni dopo il cosiddetto delitto del trapano, è arrivata una condanna. Fortunato Verduci, carrozziere 66 enne di Marassi, è stato condannato a 30 anni di reclusione per l'omicidio di Maria Luigia Borrelli.
Il delitto del trapano nel centro storico di Genova
La donna era stata assassinata a 42 anni in un appartamentino di vico degli Indoratori, nel centro storico di Genova, dove di notte si prostituiva. Prima picchiata brutalmente, poi uccisa con 15 ferite inferte con un trapano elettrico in funzione.
Il delitto era avvenuto nella notte del 5 settembre del 1995. L'uomo avrebbe ucciso la 42enne per derubarla e saldare i propri debiti da gioco.
La prova del Dna decisiva per la Procura
Fondamentale per la Procura era stata la comparazione del dna di Verduci con una traccia biologica che era stata isolata all'epoca sulla scena del delitto.