AGI - Si sdoppia l'indagine sulla morte dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro. Mentre la Procura di Grosseto procede nel raccogliere elementi utili a stabilire la dinamica e le ragioni di quello che senza ombra di dubbio viene considerato un suicidio, la Dda di Firenze ha aperto un fascicolo senza indagati, a carico di ignoti, nel quale sono finite anche le lettere firmate da De Gennaro prima di uccidersi.
Il senso di questa 'divisione' è che i magistrati fiorentini vogliono capire se nei manoscritti ci siano anche riferimenti alle stragi di mafia delle quali si sono occupati negli ultimi anni. L'inchiesta di Grosseto è arrivata a una prima sintesi con la consegna di un'informativa dei carabinieri del nucleo informativo alla procuratrice Maria Navarra e ai pm Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini, e con un vertice per fare il punto degli elementi probatori finora raccolti.
Le certezze sulla morte e gli accertamenti
Tra le certezze emerse dal summit e comunicate ai media c'è che De Gennaro si è ucciso con un colpo di pistola alla tempia partito da una Ruger 3,80, legalmente detenuta, la mattina del 21 novembre nella sua tenuta vicino a Grosseto. La pistola e i due bossoli sono stati sequestrati: uno era nella dependance dove è stato trovato il corpo, l'altro nel giardino, "esploso verosimilmente all'esterno per provare il funzionamento dell'arma".
Per fare chiarezza, i carabinieri hanno acquisito e stanno esaminando le immagini del sistema di videosorveglianza della villa ed è stata disposta una perizia calligrafica sui manoscritti, tra i quali una lettera di saluto ai familiari, una indirizzata al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, e l'altra diretta "a chi vorrà pubblicarla". Tutti questi documenti sono nelle mani della Polizia Scientifica a Roma. Infine, novità di giornata, è stato trovato in casa un hard disk.
L'ultimo video e gli interrogativi sull'inchiesta
Tutto materiale attualmente coperto da mistero che alimenta gli interrogativi sulla scelta di morire di De Gennaro che, in un video diffuso dal titolare del ristorante 'I Bracconieri', non lontano dalla sua tenuta in Maremma, una settimana fa appariva tranquillo nonostante fosse già stato travolto dall'indagine che lo vedeva accusato di depistaggio della strage di via D'Amelio.
Un'inchiesta che, secondo Salvino Greco, legale di Totuccio Contorno che è tra gli indagati, "mi pare proprio che valga poco, io non riesco a decifrare cosa vogliono fare i magistrati. Ora è importante leggere le carte depositate perché è nei dettagli che si capiscono le cose". Greco annuncia infatti che in queste ore sul suo tavolo e su quello degli altri avvocati sta piombando "una montagna di documenti" depositati dai pm nisseni al Riesame, al quale i magistrati si erano rivolti contro la decisione del gip di non firmare gli arresti.
"De Gennaro aveva paura delle rivelazioni di Contorno? Impossibile - spiega Greco -. Contorno in questo momento è in condizioni fisiche pietose, soffre di demenza senile e ha avuto anche una lieve ischemia". Alla domanda se Contorno abbia in qualche modo commentato la morte di De Gennaro, Greco risponde: "Non ha capito cosa è successo, ha difficoltà a parlare e a orientarsi".
Prossimo passaggio importante sarà l'autopsia, che ancora non è stata fissata, anche se le cause della morte non sembrano in discussione e l'attenzione è tutta per quelle ponderate parole che De Gennaro ha scritto prima di abbandonarsi a una morte repentina.