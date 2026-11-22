AGI - Fuochi d'artificio e bottiglie contro la polizia sono state lanciate, nella tarda serata di ieri, a Torino da alcune centinaia di manifestanti dopo i festeggiamenti per i 30 anni del centro sociale Askatasuna, sgomberato il 18 dicembre 2025.
Dopo le iniziative, che si erano svolte nel pomeriggio, i manifestanti sono partiti in corteo verso l'edificio di corso Regina Margherita 47, presidiato dalle forze dell'ordine che sono state raggiunte dal lancio di bottiglie. La polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni. Dopo poco è tornata la calma e il corteo si è sciolto.
Al vaglio le posizioni dei promotori
È al vaglio dei poliziotti della Questura di Torino la posizione di coloro che hanno organizzato la manifestazione di piazza per i 30 anni del centro sociale Askatasuna, sgomberato il 18 dicembre 2025. L'obiettivo delle forze dell'ordine è quello di ricostruire la catena degli eventi che ha portato poi centinaia di manifestanti a lanciare petardi e bottiglie contro la polizia.
Le immagini delle telecamere sono al vaglio di chi indaga. La speranza è quella di acquisire elementi utili alle indagini.
I primi 10 identificati
Sono una decina le persone identificate dai poliziotti della Questura di Torino in relazione al corteo con lancio di petardi e bottiglie avvenuto ieri sera dopo i festeggiamenti per i 30 anni del centro sociale Askatasuna, sgomberato il 18 dicembre 2025.
La polizia, secondo quanto si apprende, è al lavoro sulle immagini delle telecamere per ricostruire le singole responsabilità penali e amministrative.