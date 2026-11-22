AGI - Un campo di calcio riqualificato, un dibattito aperto ai cittadini e una partita tra giornalisti e giovani del territorio per sensibilizzare su una malattia neurologica poco conosciuta. Arriva a Roma mercoledì 25 novembre "Fai Luce sulla CIDP", l'iniziativa promossa da argenx Italia con il patrocinio di CIDP Italia APS, dopo la tappa milanese nel quartiere Corvetto.
L'obiettivo è accendere i riflettori sulla Polineuropatia Demielinizzante Infiammatoria Cronica (CIDP), una malattia autoimmune che colpisce i nervi periferici, compromettendo la forza muscolare, la sensibilità e la capacità di movimento. Il progetto propone un parallelismo tra le periferie del corpo umano e quelle delle città, spesso lontane dall'attenzione pubblica.
Dalla Camera dei Deputati a Tor Bella Monaca: il programma della giornata
La giornata prenderà il via alle 11 alla Camera dei Deputati, con una conferenza stampa dedicata alle sfide della diagnosi precoce, all'accesso alle cure e al rapporto tra sanità e territorio.
Alle 18 l'iniziativa si sposterà a Tor Bella Monaca, presso il Teatro della Parrocchia di Santa Rita a Torre Angela, in via Acquaroni 75, per un incontro divulgativo aperto alla cittadinanza, moderato dalla giornalista di Radio 24 Nicoletta Carbone. Al termine del dibattito, sul campo parrocchiale riqualificato, si disputerà una partita amichevole tra la Nazionale Giornalisti e una rappresentativa di giovani di Tor Bella Monaca.
"Restituire ai giovani di Tor Bella Monaca un campo di calcio riqualificato significa investire concretamente nel futuro del nostro territorio, creando nuove opportunità di aggregazione, inclusione e socialità", sottolinea Nicola Franco, presidente del Municipio Roma VI delle Torri, evidenziando il valore dello sport come strumento di inclusione e riscatto sociale.
Sensibilizzazione e solidarietà per le persone affette da CIDP
"Con la tappa di Roma di Fai Luce sulla CIDP abbiamo voluto fare un passo in più: non solo parlare di CIDP, ma lasciare un segno reale nella vita quotidiana di una comunità", afferma Fabrizio Celia, General Manager di argenx Italy.
Per Massimo Marra, presidente di CIDP Italia APS, l'iniziativa rappresenta anche un'occasione per contrastare l'isolamento delle persone che convivono con una patologia rara e poco conosciuta.
"La periferia non è soltanto un luogo geografico. È anche la condizione in cui rischiano di trovarsi le persone che convivono con una malattia rara e poco conosciuta come la CIDP". Un progetto che unisce informazione sanitaria, solidarietà e riqualificazione urbana, con l'obiettivo di abbattere le distanze tra centro e periferia, nella città come nella salute.