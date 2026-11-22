AGI - Notte drammatica sulle strade del Sud Italia, segnata da due gravi incidenti mortali tra Puglia, Basilicata e Calabria che hanno spezzato due vite — tra cui quella di un ragazzo di 17 anni — e provocato complessivamente cinque feriti, alcuni in condizioni critiche.
Auto con 4 giovani si ribalta a Spinazzola
Un ragazzo di 17 anni è morto e altri tre giovani sono rimasti feriti, uno dei quali in condizioni gravissime, in un incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 22, a Spinazzola, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, al confine con Palazzo San Gervasio, in Basilicata.
Per cause ancora in corso di accertamento, un'Alfa Romeo 147 con a bordo quattro giovani, due ragazzi e due ragazze, è uscita di strada, ribaltandosi e finendo fuori dalla carreggiata sulla strada provinciale 9, al chilometro 41. Il 17enne è rimasto incastrato tra le lamiere dell'automobile ed è morto in seguito alle ferite riportate.
Gravissime le condizioni del conducente, anche lui rimasto intrappolato nell'abitacolo. Entrambi sono stati estratti dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Il conducente è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale di Potenza. Le altre due passeggere, rimaste ferite in maniera meno grave, sono riuscite invece a uscire autonomamente dalla vettura. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco, gli operatori del 118, i carabinieri e gli agenti della Polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e accertarne le cause.
Scontro frontale nella notte a Cosenza
Incidente stradale mortale anche nella notte in via Bendicenti, a Cosenza. Nello scontro frontale tra due autovetture ha perso la vita un 63enne. L'uomo, rimasto ferito nell'impatto, era stato trasportato in ospedale, dove è spirato poco dopo il ricovero.
Con lui viaggiava una donna di 48 anni, che ha riportato traumi al bacino e a una gamba: è stata trasportata in ospedale e le sue condizioni sono in corso di valutazione da parte dei medici. Alla guida della seconda vettura c'era una giovane dottoressa, che ha riportato un trauma cranico ed è stata a sua volta trasferita in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica precisa del sinistro.