AGI - L'analisi delle lettere ai familiari ma anche a persone a lui vicine, e quelle di una serie di documenti. La ricostruzione delle sue ultime ore di vita. L'esito dei rilievi della polizia scientifica nella sua casa a Montiano, in Maremma, in cui sono state repertate tracce biologiche e impronte digitali per ricostruire la dinamica del fatto ed escludere la presenza di altre persone in quella stanza. Ma soprattutto le risultanze dell'autopsia sulla sua salma, ora all'istituto di Medicina Legale di Careggi a Firenze, in attesa che la procura di Grosseto e quella fiorentina, che indagano per istigazione al suicidio, fissino la data dell'esame.
Le indagini sulla morte e il sequestro della dependance
Sono queste le principali direttrici dell'inchiesta sulla morte di Gianni De Gennaro, 78 anni, ex capo della polizia che si è tolto la vita nella notte tra venerdì e sabato scorsi nella sua abitazione toscana dopo la bufera sollevata dall'inchiesta della procura di Caltanissetta per i depistaggi nelle indagini per la strage di via d'Amelio che lo aveva coinvolto.
La dependance della villa in Maremma in cui De Gennaro si è suicidato con la sua pistola d'ordinanza è sotto sequestro, mentre l'abitazione principale è nella disponibilità della famiglia.
L'inchiesta di Caltanissetta sui depistaggi di via d'Amelio
L'inchiesta sulla morte si intreccia con quella dei magistrati siciliani. I pm ipotizzano che l'ex capo della polizia - che nel 1992, anno in cui un'autobomba uccise Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta, era vicedirettore della Dia e in quel ruolo si sia occupato della strage - tra il 2023 e il 2025 abbia tentato di evitare che emergessero elementi contro di lui sulla gestione di questa e altre indagini di mafia.
La procura di Caltanissetta indaga in questa direzione dal 2023, ma solo lunedì scorso De Gennaro, la cui abitazione era stata perquisita, aveva appreso di essere stato iscritto nel registro degli indagati. Anzi, i pm nisseni avevano chiesto il suo arresto, negato dal gip, decisione contro la quale si erano rivolti al Riesame che si sarebbe espresso il prossimo primo dicembre.
Le ultime ore nella villa in Maremma
De Gennaro era arrivato nella sua abitazione toscana venerdì, e aveva congedato la sua scorta, rimanendo da solo. Alla moglie aveva detto che avrebbe approfittato della quiete della loro casa di campagna per studiare alcune carte dell'inchiesta. Poi l'allarme dei familiari che non riuscivano a contattarlo sabato mattina e la scoperta del cadavere.