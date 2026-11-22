AGI - Un nuovo pulcino di avvoltoio testarossa (Sarcogyps calvus) è nato nel 2026 in Thailandia, 34 anni dopo la scomparsa della specie in natura nel Paese, principalmente a causa dell'avvelenamento. Per la prima volta in assoluto, sono stati gli stessi genitori a incubare l'uovo e portare a termine la schiusa, all'interno dell'area di riabilitazione realizzata nella riserva naturale di Huai Kha Khaeng.
E ora saranno gli esperti del parco Natura Viva (in provincia di Verona) ad occuparsi della sua sopravvivenza e a riportare in natura questa specie in via d'estinzione. Nella struttura italiana, vivono 9 dei 20 esemplari ancora viventi (altri 2 si trovano a Berlino, 1 negli Stati Uniti e 8 in Thailandia).
Il contributo scientifico del Parco Natura Viva di Verona
A presentare il risultato in occasione del XV Convegno Nazionale della Ricerca nei Parchi, conclusosi oggi e organizzato da Openature Foundation, è Saowaphang Sanannu (Yai), medico veterinario della Zoological Park Organization of Thailand (ZPOT), tra i protagonisti del programma nazionale di recupero della specie. Gli esperti hanno messo quindi a disposizione dei colleghi thailandesi le proprie competenze e i protocolli di incubazione e allevamento, contribuendo alla prima nascita avvenuta nel 2023 nello zoo di Nakhon Ratchasima.
Le nuove nascite e il progetto di reintroduzione in natura
Nel 2024 è arrivata una nuova nascita nell'area di riabilitazione e, nel 2026, il nuovo risultato, stavolta con incubazione e schiusa naturali. Un contributo scientifico riconosciuto ufficialmente dalla Zoological Park Organization of Thailand che, con due lettere di incarico del 17 luglio 2026, ha nominato consulenti scientifici del progetto di reintroduzione per il periodo 2026-2031 Camillo Sandri e Caterina Spiezio, rispettivamente direttore zoologico del Parco Natura Viva e responsabile Ricerca della sua Openature Foundation.
L'obiettivo è preparare il ritorno della specie in natura, con i primi rilasci previsti dal programma tra il 2029 e il 2030. Prima sarà necessario garantire aree sicure, disponibilità di cibo non contaminato e un monitoraggio costante degli animali.