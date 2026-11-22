AGI - È una domenica di maltempo su gran parte dell'Italia per una nuova perturbazione atlantica che avanzando da ovest verso est investirà le regioni centro-settentrionali, con una generale intensificazione dei venti.
Dove c'è allerta meteo oggi
La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per rischio idrogeologico sui bacini settentrionali della Toscana e un'allerta gialla su settori di:
-
Friuli-Venezia Giulia
-
Emilia-Romagna
-
Liguria
-
Toscana
-
Umbria
-
Lazio
-
Molise
Per quanto riguarda la Toscana, l'allerta in vigore fino alle 18 riguarda in particolare la Lunigiana, la Versilia, la Garfagnana, la Valle del Serchio e la Val di Lima.
Dove piove e dove nevica
Condizioni meteo sull'Italia in peggioramento con piogge e possibili temporali a partire dal medio-alto versante tirrenico e in successiva estensione su buona parte del centro-nord, con nevicate sulle Alpi a quote di montagna e, in Trentino Alto Adige, fin sui 700/900 metri e puntualmente anche più in basso al mattino.
Le temperature
Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, dalla giornata di domenica 22 novembre, "l'instabilità si estenderà anche sul basso versante tirrenico entro sera, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest'oggi, mantenendosi tipicamente autunnali".