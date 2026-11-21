AGI - Dopo oltre 9 anni trascorsi nel carcere di Rebibbia, torna in libertà Francesco Schettino, l'ex comandante della Costa Concordia, condannato in via definitiva a 16 anni e un mese di reclusione per il naufragio avvenuto il 13 gennaio 2012 davanti all'isola del Giglio, in cui persero la vita 32 persone.
La notizia è riportata dal Quotidiano Nazionale.
Affidamento ai servizi sociali
Schettino ha ottenuto dal tribunale di Sorveglianza di Roma l'affidamento in prova ai servizi sociali. "La soddisfazione è tanta: a nostro parere c'erano tutti i requisiti perché venisse concessa questa misura alternativa, che rappresenta la corretta prosecuzione del percorso dopo la condanna", ha dichiarato Francesca Carnicelli, avvocato difensore di Schettino, sottolineando come la valutazione degli operatori penitenziari sia stata "estremamente positiva", riconoscendo l'effettiva adesione al trattamento rieducativo e la bontà del percorso osservato.
Il provvedimento previsto dall'ordinamento penitenziario
Il provvedimento, disciplinato dall'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, non cancella la condanna definitiva né le responsabilità accertate, ma consente di scontare la pena residua all'esterno del carcere attraverso un programma di reinserimento sociale supervisionato dall'Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna), il cui rispetto è vincolante per evitare la revoca della misura e il ritorno in cella.