AGI - Gianni De Gennaro si è ucciso: si è sparato nella sua casa di campagna, sconvolto dall'inchiesta di Caltanissetta sui depistaggi dopo Via D'Amelio. Aveva 78 anni. Lo riferisce il Corriere della Sera. L’ex capo della Polizia era stato indagato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Caltanissetta sul depistaggio della strage di via D'Amelio e sulla sparizione dell'agenda rossa "al fine di agevolare Cosa Nostra".
Da quando, nell'ambito dell'inchiesta, era stata perquisita la sua abitazione, l'ex capo della Polizia aveva interrotto i rapporti con tutti. Questa mattuina, scrive il quotidiano, la famiglia si e' allarmata perche' non rispondeva al telefono e ha avvisato la polizia. Il 1 dicembre il Tribunale d'esame doveva decidere sulla richiesta di arresto presentata nei suoi confronti ma negata dal Gip perche' i pm di Caltanissetta, guidati dal procuratore De Luca, avevano deciso di fare appello e rinnovare la richiesta di arresto.
Le contestazioni della procura
De Gennaro, secondo la procura, avrebbe ostacolato le indagini riguardanti la sottrazione dell'agenda rossa, impedito di ricostruire la presenza di eventuali concorrenti esterni nella strage di via D'Amelio e di individuare ulteriori soggetti che indirizzarono le prime indagini relative all'attentato in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, svolte da Arnaldo La Barbera e dai componenti del cosiddetto "gruppo Falcone e Borsellino" verso i falsi pentiti Vincenzo Scarantino, Salvatore Candura e Francesco Andriotta; e di far luce sui fatti avvenuti tra il maggio e il giugno 1989 inerenti la presenza a Palermo del collaboratore di giustizia Salvatore Contorno arrestato a San Nicola l'Arena nel 1989, sul fallito attentato dell'Addaura contro il giudice Giovanni Falcone e sulla stagione dei veleni del "Corvo".
I reati contestati
Tra i reati contestati a De Gennaro, anche la distruzione e l'occultamento di documenti cartacei e informatici (hard disk e pc) ritenuti compromettenti per De Gennaro. Allo stesso De Gennaro viene contestato anche di aver distrutto, bruciandola, documentazione cartacea relativa al fallito attentato dell'Addaura, all'ex collaboratore Salvatore Contorno nonché ad altre vicende processuali.
Il coordinamento dell'indagine
L'indagine è coordinata dal procuratore Salvatore De Luca, dall'aggiunto Pasquale Pacifico e dai sostituti procuratori Nadia Caruso, Davide Spina e Claudia Pasciuti.