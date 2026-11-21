AGI – Era soprannominato "lo squalo", duro e determinato, sempre dritto all'obiettivo. Per oltre un decennio al fianco di Giovanni Falcone, con cui inflisse durissimi colpi a Cosa nostra. Il prefetto Giovanni De Gennaro, nato a Reggio Calabria il 14 agosto di 78 anni fa, dopo essersi laureato in giurisprudenza a La Sapienza di Roma, nel 1973 è entrato a far parte dei ruoli della Polizia; con il grado di commissario è arrivato il suo primo incarico alla questura di Alessandria. Nel 1975 è trasferito alla questura di Roma e assegnato alla Squadra mobile come dirigente della Sezione antinarcotici. Nel 1981 ha assunto la direzione della Criminalpol del Lazio, e nel 1984 è trasferito alla Direzione centrale della polizia criminale per dirigere prima il Nucleo centrale anticrimine, poi il Servizio centrale operativo.
Promosso due volte per merito straordinario: la prima, nel 1980, quando è protagonista in un conflitto a fuoco all'interno dell'Ambasciata belga di Roma; nel corso dell'operazione sono liberati trenta ostaggi minacciati da un pericoloso squilibrato che aveva già ferito gravemente un diplomatico. In quella circostanza gli è attribuito il grado di vice questore aggiunto. La seconda promozione per merito straordinario risale al 1990, quando De Gennaro è promosso dirigente superiore dopo la brillante conclusione di una serie di importanti operazioni di rilievo internazionale contro la mafia siciliana. Alla fine del 1991 il ministro dell'Interno gli affida l'incarico di vice direttore della Direzione investigativa antimafia.
Sempre impegnato sul fronte della polizia giudiziaria, è artefice di importanti inchieste, affiancando per 11 anni, ininterrottamente, l'azione antimafia del giudice Giovanni Falcone: dall'individuazione dei laboratori clandestini per la raffinazione dell'eroina in Sicilia, alle indagini sul fronte italiano della Pizza connection, dall'arresto del trafficante di droga Koh Bah Kim in Thailandia, all'ideazione, gestione e conclusione dell'indagine Iron tower, fino all'arresto di latitanti di spicco, tra i quali Zaza, Vernengo, Lucchese.
Il rapporto con Falcone e il Maxiprocesso
Un rapporto con Falcone strettissimo che porterà a una collaborazione nell'inchiesta che sfocerà nel Maxiprocesso. Nel 1984 accompagnò in Italia Tommaso Buscetta estradato dal Brasile e sul volo di ritorno il super pentito accettò di collaborare. Così per l'altro pentito eccellente, Salvatore Contorno.
Le indagini sui sequestri e la cooperazione internazionale
Impegnato sul fronte dei sequestri di persona, dirige personalmente le indagini che conducono alla liberazione di Esteranne Ricca, Carmine Del Prete, Augusto De Megni e Patrizia Tacchella. Conosciuto e stimato negli ambienti internazionali, collabora intensamente con la Dea (Drug Enforcement Administration) e l'Fbi (Federal Bureau of Investigation) statunitensi, con le polizie canadese e australiana. Nel corso della carriera in Polizia, De Gennaro apre la strada a importanti cooperazioni anche con altri Paesi stranieri come ad esempio la Repubblica Dominicana, dove nel 1988 partecipa alla cattura del noto mafioso Tommaso Inzerillo.
Gli incarichi istituzionali e le onorificenze
Nominato cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica italiana, ottiene altre onorificenze anche all'estero, in particolare in Belgio, dove è insignito della croce di commendatore dell'ordine di Leopoldo II. Con decreto del ministero dell'Interno gli viene assegnato, dal primo aprile 1993, l'incarico di direttore della Direzione investigativa antimafia (Dia). Il primo settembre 1994 è nominato vice capo della Polizia. Il 19 dicembre 1997 il Consiglio dei ministri gli affida l'incarico di vice capo della Polizia vicario. Il 26 maggio 2000 il Consiglio dei ministri lo nomina capo della Polizia. Incarico che manterrà per 7 anni, resistendo anche alle polemiche e alle inchieste sul G8 di Genova del 2001 e l'irruzione della polizia alla scuola Diaz. Nel dicembre 2006 gli viene conferita la Medal of Meritorious Achievement dell'Fbi (Federal Bureau of Investigation), un riconoscimento straordinario attribuito per la prima volta a un rappresentante di polizia fuori dagli Stati Uniti.
Gli ultimi incarichi
Tra il 2008 e il 2011 è direttore del Dis; dal 2013 al 2020 presidente di Leonardo; a seguire presidente della Banca Popolare di Bari fino al 2022 e infine approda a Eurolink, la controllata da Webuild, general contractor per la progettazione e la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.