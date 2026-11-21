AGI - A Castellammare di Stabia un escursionista è rimasto ferito dopo essere precipitato per circa 15 metri lungo un sentiero in località Quisisana, in provincia di Napoli. Per soccorrere l'uomo finito in un burrone è intervenuto il Soccorso alpino e speleologico della Campania (Cnsas)
L'intervento sul sentiero Cai334
Secondo quanto ricostruito dal Cnsas, due escursionisti stavano percorrendo il sentiero CAI334, quando uno dei due è scivolato, precipitando per circa quindici metri. Il compagno, non riuscendo a raggiungerlo, ha lanciato l'allarme attraverso l'applicazione GeoResQ, consentendo alla centrale operativa di acquisire le coordinate esatte dell'incidente.
Il recupero dell'escursionista ferito
Sono state attivate due squadre del Soccorso alpino e speleologico campano e l'elisoccorso 118 di Napoli. La squadra di terra ha raggiunto l'infortunato, prestando le prime cure e proteggendolo dal freddo, mentre l'equipe sanitaria dell'elisoccorso è stata sbarcata sul posto con il verricello. I sanitari hanno stabilizzato il ferito e, considerate le condizioni particolarmente impervie del luogo che non consentivano il recupero in elicottero con il verricello, i tecnici hanno trasportato l'infortunato in barella fino all'ambulanza, che ha trasferito l'escursionista ferito fino all'elicottero per trasportarlo all'ospedale del Mare di Napoli, dove è stato ricoverato.