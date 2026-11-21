AGI - Il feretro di Corrado Augias è arrivato in Campidoglio, dove è stata allestita la camera ardente nella Sala della Protomoteca. Ad accogliere la salma sul piazzale, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Presenti la moglie Daniela Pasti, la figlia Natalia Augias con il marito Pietro Suber e i nipoti.
Poco prima del feretro, tra i primi ad arrivare l'ex sindaco della Capitale, Walter Veltroni, e il giornalista Gianni Ippoliti.
Camera ardente aperta al pubblico
La camera ardente di Corrado Augias per dare l'ultimo saluto a una delle voci più autorevoli della cultura italiana, giornalista, scrittore e divulgatore televisivo, è stata aperta alle 10 in punto con centinaia di persone che erano in coda già un'ora prima sulla scalinata del Vignola per accedere alla Sala della Protomoteca in Campidoglio. In tanti hanno voluto presentarsi per rendere l'ultimo saluto al giornalista, scrittore e intellettuale scomparso giovedì all'età di 91 anni. All'interno oltre alla corona di fiori di Roma Capitale presente anche quella del Roma Pride.
L'ultimo saluto dei romani
"Sono venuta perché volevo dare l'ultimo saluto a una persona che stimavo tanto e che mi ha dato tanto, insomma, e quindi era doveroso venire", racconta la prima donna arrivata in fila. Poco piu' dietro, un'altra signora aggiunge commossa: "Non ci sono parole, qualunque parola sminuisce la grandezza di un essere umano, di una persona come lui che sapeva trattare con tutti con una grande dignità e rispetto".
Tra i presenti in attesa di entrare anche un uomo che ricorda il percorso televisivo e umano del conduttore: "Sono qui perché ho seguito le sue trasmissioni, una persona di cultura e di grande umanità. Apprezzavo la sua chiarezza e la sua onestà intellettuale". Infine, il pensiero di un'altra cittadina in coda con le lacrime agli occhi sintetizza il sentimento comune della piazza: "Persone cosi' meriterebbero di essere eterne".
Iacona: "Un pezzo di storia"
"Corrado è entrato nel cuore e nella testa delle persone che l'hanno seguito, milioni di persone. E' un pezzo di storia anche della nostra terza rete, molto importante. Infatti mi è dispiaciuto che negli ultimi anni non lavorasse per noi, che lavorasse per la concorrenza". Lo ha detto il giornalista e conduttore di "PresaDiretta", Riccardo Iacona, lasciando la camera ardente di Corrado Augias allestita nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Iacona ha ricordato gli esordi professionali al fianco del giornalista scomparso: "Ho fatto il mio primo lavoro in Rai con lui nel 1988, appena sono entrato. Ero un giovane regista, mi hanno messo a lavorare a uno speciale che lui preparava per i dieci anni del rapimento e della morte di Aldo Moro. Infatti quando lo incontravo gli dicevo sempre: 'la colpa è la tua'". Il conduttore ha poi sottolineato il legame speciale tra Augias e gli spettatori: "Sono molto contento dell'affetto perché riconosce il fatto che saper raccontare il mondo è anche una questione di saper entrare in empatia con il pubblico, una questione di amore, di sentimenti". Rispondendo a una domanda dei cronisti sull'addio di Augias alla televisione pubblica come possibile atto di coerenza, Iacona ha osservato: "Non si sono create le condizioni perché potesse continuare a lavorare in Rai e giustamente è andato a lavorare da un'altra parte. Sono moltissimi i colleghi che hanno fatto grande la terza rete che non ci sono più in Rai insieme a noi. È un gran peccato".