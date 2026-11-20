AGI - La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo per Gabriele Bianchi, accusato insieme al fratello del delitto di Willy Monteiro Duarte, avvenuto il 6 settembre del 2020 a Colleferro.
I supremi giudici hanno accolto, dunque, la richiesta della procura generale della Cassazione. Nella requisitoria il sostituto procuratore generale Antonietta Picardi ha sottolineato che la sentenza d'appello "ha valutato il dolo e la sua intensità, la gravità dei fatti, gli elementi testimoniali, una sentenza che ha risposto a tutte le censure della difesa".
Il nodo delle attenuanti generiche
La Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui l'uomo era stato condannato a 28 anni, mentre aveva già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco.
Le condanne degli altri imputati
La Cassazione, infatti, in una prima pronuncia, aveva già reso definitive le condanne per gli altri due imputati: a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 per Mario Pincarelli, che si affiancarono da subito ai fratelli e colpirono Willy con un calcio alla testa e con colpi e pugni quando ormai il ragazzo era a terra inerme.
La brutale aggressione durò meno di un minuto e in quella azione i due fratelli ebbero, secondo l'accusa, "un ruolo preponderante con Gabriele, esperto dell'arte marziale Mma, che dà il via con un violento calcio al petto di Monteiro seguito subito da Marco".