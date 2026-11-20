AGI - Violenza sulle donne, la Fondazione Una Nessuna Centomila sceglie di accendere i riflettori sulla difficoltà che le donne incontrano nel chiedere aiuto per interrompere una relazione violenta e ottenere sostegno e protezione, troppo spesso aggravata dalla vittimizzazione secondaria. È necessario farsi una domanda: perché oggi tante donne non denunciano? Cosa impedisce loro di chiedere giustizia? Cosa le spaventa, cosa le trattiene, cosa rende così difficile compiere il primo passo verso la libertà?
Da queste domande nasce la campagna "Io non denuncio se", che dà voce agli ostacoli concreti che ancora oggi impediscono a tante donne di denunciare la violenza subita. Io non denuncio se non vengo creduta. Se rischio di perdere i miei figli. Se non ho un posto dove andare. Se economicamente dipendo da lui. Se non mi sento protetta. Se non ho il supporto di un Centro Antiviolenza specializzato. Paure e difficoltà che non possono più essere ignorate, né considerate responsabilità delle donne che le vivono. Perché denunciare non dovrebbe mai significare sentirsi responsabili delle violenze subite, affrontare domande invasive e colpevolizzanti, nuove paure, il rischio di vedersi sospendere la responsabilità genitoriale, di perdere ciò che si ha o di ritrovarsi senza alternative. Perché le donne possano denunciare, devono esistere le condizioni per farlo.
Le operatrici dei centri antiviolenza volti della campagna
È proprio su queste condizioni che la Fondazione Una Nessuna Centomila lavora ogni giorno, sostenendo concretamente i Centri Antiviolenza: presidi territoriali fondamentali, in cui le donne trovano ascolto, accoglienza e supporto professionale per affrontare la violenza e ricostruire la propria autonomia. Realtà che hanno bisogno di risorse, competenze e sostegno per continuare a fare la differenza.
Non è un caso, quindi, che i volti e le voci della campagna siano proprio le operatrici di tanti Centri Antiviolenza italiani. Donne che quelle frasi le hanno ascoltate tante, troppe volte. Che conoscono le paure e i rischi che si nascondono dietro una mancata denuncia e che ogni giorno lavorano per trasformare quegli ostacoli in possibilità. Una campagna, realizzata dall'agenzia HOBO, che si declina in una serie di ritratti e in uno spot video: volti di donne reali, sguardo in camera, e una frase che completa ogni volta la stessa premessa. Nello spot sono le operatrici stesse a dirlo: "Io non denuncio se rischio di perdere i miei figli", "economicamente dipendo da lui", "rischio di non essere creduta", "non ho il supporto di un centro antiviolenza specializzato". E l'invito che chiude: "dona anche tu contro la violenza sulle donne".
Giulia Minoli: hanno perso la fiducia nelle istituzioni
"Come ogni 25 novembre - ha dichiarato Giulia Minoli, Presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila - la Fondazione Una Nessuna Centomila cerca di porre all'attenzione dell'opinione pubblica una corretta narrazione della violenza ribaltando i tanti luoghi comuni sul tema a partire dal dato che le donne non denunciano. Le donne non denunciano perché hanno perso la fiducia nelle istituzioni, perché non si sentono credute, accolte, protette, hanno paura di perdere i figli, di dover affrontare domande intrusive e colpevolizzanti, di dover subire una seconda forma di vittimizzazione nel momento in cui chiedono aiuto e giustizia. Noi abbiamo voluto accendere un riflettore su questo tema e far comprendere quanto sia importante conoscere le condizioni in cui, molto spesso, le donne non se la sentono di denunciare, o non riescono a farlo, e quanto sia invece fondamentale il ruolo dei centri antiviolenza nell'accompagnarle in questo percorso. La nostra campagna si rivolge a tutte e a tutti, proprio per aumentare questo livello di consapevolezza. Il 25 novembre per noi non è mai una data rituale, ma è un'occasione, un'opportunità, in un momento in cui c'è una grande attenzione mediatica, per lanciare messaggi di riflessione, oltre che di sensibilizzazione, sulle donne che ci stanno accanto".
Violenza sulle donne, come donare al 45580
Dal 23 al 28 novembre è possibile sostenere la Fondazione e i Centri Antiviolenza donando al numero solidale 45580: 2 euro con un SMS da cellulare (Fastweb + Vodafone, WINDTRE, TIM, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali); 5 o 10 euro con una chiamata da rete fissa (TIM, Fastweb + Vodafone, WINDTRE, Tiscali, Geny); 5 euro con una chiamata da rete fissa (Convergenze, PosteMobile).
A sostenere la raccolta fondi, con il supporto di artisti dell'ampio Laboratorio Artistico della Fondazione e amici del mondo della cultura, della musica e dello spettacolo, un video appello in cui si passano la parola, una frase ciascuno: "Ci sono donne che ogni giorno cercano un posto dove sentirsi al sicuro", "un posto dove qualcuno le ascolti", "le creda", "senza giudicare". "Quel posto sono i centri antiviolenza". "Ma per esserci i centri hanno bisogno anche di noi", "perché dietro ogni porta che si apre, dietro ogni telefonata, dietro ogni donna accompagnata verso una nuova vita, c'è una rete concreta che non può smettere di esistere". Fino all'invito finale: "Io ho scelto di far sentire la mia voce", "adesso tocca a te". Tra i volti del video, gli stessi protagonisti del concerto Una Nessuna Centomila: Fiorella Mannoia, Carlo Conti, Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni, Tommaso Paradiso, Angelina Mango, Arisa, Gaia, Levante, Malika Ayane, Serena Brancale, Paola Turci, Ermal Meta, Michele Bravi, Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti e Gianmarco Saurino.
Chi è la Fondazione Una Nessuna Centomila
Con "Io non denuncio se", la Fondazione vuole dare spazio a queste voci e invitare tutti a riconoscere che il cambiamento non può essere chiesto soltanto alle donne che subiscono violenza, ma deve coinvolgere l'intera società. Perché ogni donna possa trovare le condizioni per denunciare, essere creduta, protetta e libera di ricominciare.
La Fondazione Una Nessuna Centomila, nata in seguito all'omonimo evento live del 2022, grazie alla volontà delle quattro fondatrici, Fiorella Mannoia (Presidente Onorario), Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (Vicepresidenti), è la fondazione italiana dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. È la prima fondazione nata in Italia per sostenere i Centri Antiviolenza e l'empowerment femminile; per promuovere il cambiamento culturale nella società utilizzando linguaggi artistici come la musica, il teatro, il cinema; e per supportare progetti di educazione all'affettività nelle scuole.