AGI - Si è impiccato nel carcere di Verona Nadir Rossi, l'ex infermiere di 35 anni arrestato con l'accusa di avere ucciso due anni fa con delle flebo di insulina la moglie Jessica Dalla Chiara. Lo riferisce il responsabile della Uil Funzione Pubblica Gennarino De Fazio.
L'ex infermiere si è tolto la vita nel carcere di Verona
Verso le sette di stamattina è stato trovato impiccato nella sua cella nella casa circondariale di Montorio e si trova in ospedale dove è stata dichiarata la morte cerebrale. Era detenuto dal 29 ottobre e ieri il Riesame aveva respinto l'istanza con la quale la sua difesa chiedeva di scarcerarlo.
Sono 68 i detenuti morti in carcere da gennaio scorso
"Salgono a 68 i reclusi morti in carcere da inizio anno - commenta De Fazio -. A loro bisogna aggiungere quattro operatori che si sono tolti la vita in un sistema penitenziario che, proprio come l'inferno dantesco, toglie ogni speranza a chiunque vi entri, vuoi perché accusato di avere commesso un reato vuoi per servire lo Stato con l'uniforme blu della Polizia Penitenziaria".
La ricostruzione della vicenda
Secondo il quadro accusatorio, Nasir Rossi le avrebbe somministrato insulina per scopi non terapeutici, causandole una crisi ipoglicemica sia a casa e sia in ospedale dove la moglie era stata ricoverata per un mese e dove lavorava il marito come infermiere. Nel giorno delle dimissioni Jessica è morta in casa dopo una flebo che le somministrò l’uomo.