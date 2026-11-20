AGI - Una ragazza di 25 anni uccisa a bastonate con 12 colpi alla testa, il corpo ritrovato tre giorni dopo in una campagna, riverso nel fango. A quasi 23 anni dall'omicidio di Maria Rita Valerio, avvenuto nel dicembre 2003 a Capurso, nel Barese, la Polizia di Stato ha arrestato l'ex fidanzato della vittima, ritenuto gravemente indiziato del delitto.
L'uomo è stato raggiunto questa mattina da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura. Maria Rita, che all'epoca aveva partecipato come attrice a una sitcom televisiva barese, era scomparsa nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 2003, dopo aver trascorso una serata con alcuni amici in un locale di Bari. La sua automobile era stata ritrovata poche ore dopo lungo una strada alla periferia di Capurso, con lo sportello del conducente aperto e danneggiato.
Uccisa con ripetuti colpi alla testa
Il 20 dicembre un agricoltore aveva scoperto il cadavere della giovane in un terreno poco distante. Secondo la ricostruzione investigativa dell'epoca, Maria Rita avrebbe tentato di sfuggire al suo aggressore, cercando di superare la recinzione di un terreno agricolo. Era stata invece raggiunta e colpita ripetutamente al capo con un bastone, riportando ferite mortali. Sul corpo erano state riscontrate anche escoriazioni alle braccia e alle gambe.
Le indagini iniziali avevano esplorato diverse piste, senza riuscire a individuare il responsabile. La svolta è arrivata attraverso una nuova attività investigativa coordinata dalla Procura di Bari e condotta dagli agenti della sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato. Gli investigatori hanno riesaminato criticamente l'intero fascicolo processuale, recuperando elementi raccolti durante le indagini originarie e rivalutando testimonianze, documenti e risultanze investigative che, all'epoca, non avevano consentito di arrivare a una soluzione.
Le indagini
Determinante, secondo quanto riferito dalla Polizia, è stata anche la nuova analisi di centinaia di ore di intercettazioni, insieme agli ulteriori elementi emersi dalle attività tecniche investigative. La ricostruzione si è avvalsa inoltre degli accertamenti scientifici eseguiti nei laboratori della Direzione centrale della Polizia scientifica e del Ris dei carabinieri di Roma.
La convergenza delle diverse risultanze avrebbe consentito di ricomporre un quadro indiziario che ha portato la Procura a chiedere una misura cautelare nei confronti dell'ex fidanzato della vittima. L'uomo è stato portato in carcere ed è ora in attesa dell'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari che ha emesso l'ordinanza.